https://sputniknews.com.tr/20230805/brezilyada-meclis-uyesi-istifasi-icin-verilen-rusvet-parasini-pencereden-halka-dagitti-1074389535.html
Brezilya'da meclis üyesi istifası için verilen rüşvet parasını pencereden halka dağıttı
Brezilya'da meclis üyesi istifası için verilen rüşvet parasını pencereden halka dağıttı
Brezilya’nın Candido Mendes adlı şehrinde yerel meclis üyesi Sabaha Filho, belediye başkanının kendisine rüşvet verdiğini söyleyerek 300 bin Brezilya realini... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T00:11+0300
2023-08-05T00:11+0300
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rüşvet
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Brezilya'nın Maranhao eyaletinde yer alan Candido Mendes kentinde belediye meclisi üyesi Sababa Filho, kentin Belediye Başkanı Jose Bonifacio Rocha de Jesus'un kendisine istifa etmesi için 300 bin Brezilya reali (1 milyon 663 bin 127 TL) rüşvet verdiğini açıkladı.Daha sonra çantasından çıkardığı banknotları belediye binasının penceresinden atarak halka dağıtan Filho’nun bu hamlesi çevredekilerin büyük ilgisini çekti.Meclis üyesi Filho yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Rocha de Jesus’un kendisinin yerine yandaşı olan başka birini getirmeyi planladığını ve hayatının tehlikede olduğunu ifade ederken kendisine rüşvet olarak verildiğini söylediği paraları pencereden atmadan önce “Bu para halkındır” dedi. Olay sonrası basına konuşan Candido Mendes Belediye Başkanı Jose Bonifacio Rocha de Jesus ise meclis üyesi Filho’nun iddialarını yalanlayarak yaşananları siyasi gösteri olarak nitelendirdi.Duruma öfkelendiğini ifade eden Rocha de Jesus, iftira ve karalama suçları nedeniyle Filho’dan şikayetçi olacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230803/brezilyada-uyusturucu-cetelerine-operasyon-43-olu-1074318768.html
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brezilya, rüşvet
Brezilya'da meclis üyesi istifası için verilen rüşvet parasını pencereden halka dağıttı
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Brezilya’nın Candido Mendes adlı şehrinde yerel meclis üyesi Sabaha Filho, belediye başkanının kendisine rüşvet verdiğini söyleyerek 300 bin Brezilya realini (1 milyon 663 bin 127 TL) pencereden atarak halka dağıttı.
Brezilya'nın Maranhao eyaletinde yer alan Candido Mendes kentinde belediye meclisi üyesi Sababa Filho, kentin Belediye Başkanı Jose Bonifacio Rocha de Jesus'un kendisine istifa etmesi için 300 bin Brezilya reali (1 milyon 663 bin 127 TL) rüşvet verdiğini açıkladı.
Daha sonra çantasından çıkardığı banknotları belediye binasının penceresinden atarak halka dağıtan Filho’nun bu hamlesi çevredekilerin büyük ilgisini çekti.
Meclis üyesi Filho yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Rocha de Jesus’un kendisinin yerine yandaşı olan başka birini getirmeyi planladığını ve hayatının tehlikede olduğunu ifade ederken kendisine rüşvet olarak verildiğini söylediği paraları pencereden atmadan önce “Bu para halkındır” dedi.
Olay sonrası basına konuşan Candido Mendes Belediye Başkanı Jose Bonifacio Rocha de Jesus ise meclis üyesi Filho’nun iddialarını yalanlayarak yaşananları siyasi gösteri olarak nitelendirdi.
Duruma öfkelendiğini ifade eden Rocha de Jesus, iftira ve karalama suçları nedeniyle Filho’dan şikayetçi olacağını açıkladı.