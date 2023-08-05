Bedava oyun konsolu vaadi New York kent merkezinin altını üstüne getirdi: 'İsyan başladı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay renklendiricilerin çocuklara olumsuz etkileri!
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
88 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
08:26
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
08:46
2 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:29
1 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
09:46
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
10:40
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
14:32
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
14:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
16:05
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
16:25
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
16:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus turistlerin rotası Avrupa
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
18:18
1 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
18:32
2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin eski Avrupa Birliği Büyükelçisi, NATO’ya alternatif önerdi
19:28
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Belarus’taki nükleer silahların kaldırma şartını açıkladı
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
21:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230805/bedava-oyun-konsolu-vaadi-new-york-kent-merkezinin-altini-ustune-getirdi-isyan-basladi-1074398975.html
Bedava oyun konsolu vaadi New York kent merkezinin altını üstüne getirdi: 'İsyan başladı'
Bedava oyun konsolu vaadi New York kent merkezinin altını üstüne getirdi: 'İsyan başladı'
Amerika’nın New York kentinde bir sosyal medya ünlüsünün bedava oyun konsolu dağıtma vaadi kent merkezinin altını üstüne getirdi. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T16:19+0300
2023-08-05T16:19+0300
yaşam
oyun konsolu
bedava
internet
influencer
polis
isyan
karışıklık
havai fişek
metro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070262578_0:57:1200:732_1920x0_80_0_0_db05ac20b720867953cba5585f036eb1.jpg
Union Square Parkı çevresinde toplananan 2 bin kişiye polis müdahale etti.Kai Cenat isimli kişi, 300 kişiye bedava oyun konsolu vereceği sözünü vermişti. Sosyal medya hesaplarını 10 milyondan fazla kişinin izlediği Cenat’ın çağrısı sonrası kalabalık gruplar yerel saatle Cuma günü 1 sıralarında toplanmaya başladı. New York’un en işlek metro istasyonlarından birinin önündeki kalabalığın giderek artması sonrası bu durak bir süre kapatıldı.Araçlara ve duraklara tırmanan bazı kişiler polise şişe attı.New York polisi olayların büyümesi üzerine bin kişilik bir emniyet gücünü bölgeye gönderdi. Olaylar büyürken Cenat isimli sosyal medya ünlüsü de canlı yayında yaşananları aktarmayı sürdürdü. Bu yayın sırasında, 'Herkes güvende olana kadar bir şey dağıtmayacağız. Burada herkes kendinden sorumlu, savaş gibi bir şey var dışarıda' gibi mesajlar verdi.New York polisi gözaltına alınan kişiler arasında Cenat’ın da olduğunu açıkladı. İnternet ünlüsünün isyan başlatmakla suçlanabileceği ifade ediliyor. Yaklaşık beş saat süren ve kent merkezinin altını üstüne getiren olayda başka gözaltıların da olduğu bildiriliyor.New York Polis Müdürü Jeffrey Maddrey, daha önce de benzer olaylar olduğunu ancak 'bu seviyede bir tehdidin daha önce oluşmadığını' kaydetti. Maddrey, kalabalıktan bazılarının bir inşaat sahasından kürekler ve baltalar elde ettiğini söyledi. Polise ve birbirlerine havai fişekler attıklarını da ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230802/turkiyede-ilk-sanal-ve-artirilmis-gerceklik-bolumu-aciliyor-1074293416.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070262578_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_357eccd7bc8e759bf26bc97bd1f1b6e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
oyun konsolu, bedava, internet, influencer, polis, isyan, karışıklık, havai fişek, metro, new york
oyun konsolu, bedava, internet, influencer, polis, isyan, karışıklık, havai fişek, metro, new york

Bedava oyun konsolu vaadi New York kent merkezinin altını üstüne getirdi: 'İsyan başladı'

16:19 05.08.2023
© İHAOyun Konsolu
Oyun Konsolu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© İHA
Abone olTelegram
Amerika’nın New York kentinde bir sosyal medya ünlüsünün bedava oyun konsolu dağıtma vaadi kent merkezinin altını üstüne getirdi.
Union Square Parkı çevresinde toplananan 2 bin kişiye polis müdahale etti.
Kai Cenat isimli kişi, 300 kişiye bedava oyun konsolu vereceği sözünü vermişti. Sosyal medya hesaplarını 10 milyondan fazla kişinin izlediği Cenat’ın çağrısı sonrası kalabalık gruplar yerel saatle Cuma günü 1 sıralarında toplanmaya başladı. New York’un en işlek metro istasyonlarından birinin önündeki kalabalığın giderek artması sonrası bu durak bir süre kapatıldı.Araçlara ve duraklara tırmanan bazı kişiler polise şişe attı.
New York polisi olayların büyümesi üzerine bin kişilik bir emniyet gücünü bölgeye gönderdi. Olaylar büyürken Cenat isimli sosyal medya ünlüsü de canlı yayında yaşananları aktarmayı sürdürdü. Bu yayın sırasında, 'Herkes güvende olana kadar bir şey dağıtmayacağız. Burada herkes kendinden sorumlu, savaş gibi bir şey var dışarıda' gibi mesajlar verdi.
New York polisi gözaltına alınan kişiler arasında Cenat’ın da olduğunu açıkladı. İnternet ünlüsünün isyan başlatmakla suçlanabileceği ifade ediliyor. Yaklaşık beş saat süren ve kent merkezinin altını üstüne getiren olayda başka gözaltıların da olduğu bildiriliyor.
New York Polis Müdürü Jeffrey Maddrey, daha önce de benzer olaylar olduğunu ancak 'bu seviyede bir tehdidin daha önce oluşmadığını' kaydetti. Maddrey, kalabalıktan bazılarının bir inşaat sahasından kürekler ve baltalar elde ettiğini söyledi. Polise ve birbirlerine havai fişekler attıklarını da ifade etti.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda açılan Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Ön Lisans Programı' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
YAŞAM
Türkiye'de ilk: 'Sanal ve Artırılmış Gerçeklik' bölümü açılıyor
2 Ağustos, 14:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала