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Bakan Osman Aşkın Bak, şöhretler maçında sahaya çıktı
Bakan Osman Aşkın Bak, şöhretler maçında sahaya çıktı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreninde eski futbolculara karşı sahaya çıktı. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T01:35+0300
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spor
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Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleşen şöhretler maçında sarı kart yerine yeşil kart kullanıldı. Maçta yeşil kart görenler Yeşilay'a bağışta bulunurken, kırmızı kart görenler ise Kızılay'a kan bağışı yaptı.Eski hakemlerden Orhan Erdemir'in yönettiği mücadelede kırmızı takımda Ali Tandoğan, Bülent Akın, Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Saffet Akyüz, İbrahima Yattara ve Emrah Eren forma giyerken, yeşil takımda ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Kaan Şahin ve Rüstem Tüysüz yer aldı.Bakan Bak: Dünyanın en önemli tesislerine sahibizŞöhretler maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesinin bünyesinde 6 bin öğrencinin yaz okullarında spor yaptığını vurguladı.Bakanlık olarak Türkiye genelindeki yaz okullarının faaliyet gösterdiğinin altını çizen Bakan Bak, şöyle devam etti: "Açık yüzme havuzlarımızda bu yıl 3 milyona yakın vatandaşımıza yüzme öğretmeyi planlıyoruz. Bu zamana kadar 7.5 milyona yakın kişiye öğrettik. Bizim amacımız gençleri başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Spor ortak bir dil. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında tesislerimiz yapıldı. Bunlar önemli yatırımlar. Sporun her yaşa yayılmasını istiyoruz. Dünyanın en önemli tesislerine sahibiz. Böylesine güçlü spor altyapımız var. Her geçen gün madalya sayımız artıyor. Bugün de güzel bir maç olacak. Rakibimiz güçlü. Benim sakatlığım var, birkaç hareket yapıp çıkacağım. Sonraki hareketlerimi takip edersiniz."Yaz okullarında 6 bin öğrenciye hizmet verdiklerini açıklayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Bakanlığın her zaman kendilerine destek verdiğini, çok daha güzel işlere birlikte imza atacaklarını belirtti.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, Süper Lig başlamadan lig tadında bir maç izletmek istediklerini söyledi. Şöhretler maçını yaz okullarında eğitim gören öğrenciler tribünden takip etti.
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osman aşkın bak, bağcılar
osman aşkın bak, bağcılar

Bakan Osman Aşkın Bak, şöhretler maçında sahaya çıktı

01:35 05.08.2023
© AAGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreninde eski futbolculara karşı sahaya çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreninde eski futbolculara karşı sahaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreninde eski futbolculara karşı sahaya çıktı.
Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleşen şöhretler maçında sarı kart yerine yeşil kart kullanıldı. Maçta yeşil kart görenler Yeşilay'a bağışta bulunurken, kırmızı kart görenler ise Kızılay'a kan bağışı yaptı.
Eski hakemlerden Orhan Erdemir'in yönettiği mücadelede kırmızı takımda Ali Tandoğan, Bülent Akın, Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Saffet Akyüz, İbrahima Yattara ve Emrah Eren forma giyerken, yeşil takımda ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Kaan Şahin ve Rüstem Tüysüz yer aldı.

Bakan Bak: Dünyanın en önemli tesislerine sahibiz

Şöhretler maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesinin bünyesinde 6 bin öğrencinin yaz okullarında spor yaptığını vurguladı.
Bakanlık olarak Türkiye genelindeki yaz okullarının faaliyet gösterdiğinin altını çizen Bakan Bak, şöyle devam etti: "Açık yüzme havuzlarımızda bu yıl 3 milyona yakın vatandaşımıza yüzme öğretmeyi planlıyoruz. Bu zamana kadar 7.5 milyona yakın kişiye öğrettik. Bizim amacımız gençleri başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Spor ortak bir dil. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında tesislerimiz yapıldı. Bunlar önemli yatırımlar. Sporun her yaşa yayılmasını istiyoruz. Dünyanın en önemli tesislerine sahibiz. Böylesine güçlü spor altyapımız var. Her geçen gün madalya sayımız artıyor. Bugün de güzel bir maç olacak. Rakibimiz güçlü. Benim sakatlığım var, birkaç hareket yapıp çıkacağım. Sonraki hareketlerimi takip edersiniz."
Yaz okullarında 6 bin öğrenciye hizmet verdiklerini açıklayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Bakanlığın her zaman kendilerine destek verdiğini, çok daha güzel işlere birlikte imza atacaklarını belirtti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, Süper Lig başlamadan lig tadında bir maç izletmek istediklerini söyledi. Şöhretler maçını yaz okullarında eğitim gören öğrenciler tribünden takip etti.
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