https://sputniknews.com.tr/20230805/aksarayda-kuru-ot-yangini-ormana-sicradi-5-bin-fidan-zarar-gordu-1074406136.html
Aksaray'da kuru ot yangını ormana sıçradı: 5 bin fidan zarar gördü
Aksaray'da kuru ot yangını ormana sıçradı: 5 bin fidan zarar gördü
Aksaray'da ormanlık alana sıçrayan kuru ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 5 bin fidanın zarar gördüğü belirtildi. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T22:35+0300
2023-08-05T22:35+0300
2023-08-05T22:35+0300
türkiye
ormanlık alan
yangın
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Aksaray'da, Kurtuluş Mahallesi Kırkkızlar mevkisinde kuru otların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 bin fidanın zarar gördüğü belirtildi.
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ormanlık alan, yangın
Aksaray'da kuru ot yangını ormana sıçradı: 5 bin fidan zarar gördü
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Aksaray'da ormanlık alana sıçrayan kuru ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 5 bin fidanın zarar gördüğü belirtildi.
Aksaray'da, Kurtuluş Mahallesi Kırkkızlar mevkisinde kuru otların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 bin fidanın zarar gördüğü belirtildi.