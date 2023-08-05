https://sputniknews.com.tr/20230805/aksarayda-kuru-ot-yangini-ormana-sicradi-5-bin-fidan-zarar-gordu-1074406136.html

Aksaray'da kuru ot yangını ormana sıçradı: 5 bin fidan zarar gördü

Aksaray'da kuru ot yangını ormana sıçradı: 5 bin fidan zarar gördü

Aksaray'da ormanlık alana sıçrayan kuru ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 5 bin fidanın zarar gördüğü belirtildi. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T22:35+0300

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türkiye

ormanlık alan

yangın

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Aksaray'da, Kurtuluş Mahallesi Kırkkızlar mevkisinde kuru otların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 bin fidanın zarar gördüğü belirtildi.

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ormanlık alan, yangın