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ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
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1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
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Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
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Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
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Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:46
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ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
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ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
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Akıntıdan 7.5 saat yüzerek kurtuldu
Akıntıdan 7.5 saat yüzerek kurtuldu
Giresun'da denizde akıntıya kapılan 41 yaşındaki Feyza Alya Turan:, 7,5 saat suda sakin kalıp yüzerek kurtuldu. Alya Turan, "Hep sakin kalarak yüzmeye devam... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T23:22+0300
2023-08-05T23:22+0300
türkiye
giresun
deniz
akıntı
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Giresun'da denizde akıntıya kapılarak 7,5 saat suda kalan kadın, sakin davranıp durmadan yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.Espiye ilçesinin Sakarya köyündeki Batakçay mevkisine dün tek başına gelen 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, eşyalarını kıyıda bırakarak öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen Turan, akaryakıt taşıyan gemilerin demirlediği bölgedeki dubanın olduğu yerde akıntıya kapıldı.Sahildeki bir kişi, akşam saatlerinde Turan'ın sürekli çalan cep telefonunu yanıtlayarak, arayan yakınına bölgede kimsenin olmadığını ancak eşyalar bulunduğunu söyledi.Turan'ın denize girdiği noktaya gelen yakınları, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Turan, ekiplerin denizde botla arama yaptığı sırada yüzerek kıyıya çıktı.Olay yerindeki sağlık ekiplerince tedbir amacıyla sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turan, daha sonra taburcu edildi.'Akşam üstü, 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm'Feyza Alya Turan, gazetecilere, yaklaşık 3 kilometre sürüklendiğini, kurtulmak için hep eşyalarının bulunduğu yöne doğru yüzdüğünü söyledi.Turan, akşam saatlerinde kıyıda kendisi için bekleyenleri gördüğünü anlatarak, "Jandarmayı görüyorum, ışıklarını görüyorum ama ilerleyemiyorum. Akşam üstü, 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm. Sonra yine de mücadeleme devam ettim. Hep sakin kalarak yüzmeye devam ettim, 7,5 saat bilfiil yüzdüm. Dinlenme falan yok, bazı zamanlarda sırt üstü yüzdüm, pozisyon değiştirdim" dedi.Kıyıya yaklaştığında bir kişinin kendisini kurtarmak için suya girdiğini anlatan Turan, bu kişiye iyi olduğunu, yüzebildiğini söyleyerek karaya çıktığını ifade etti.Turan, burada kendisini bekleyen sağlık ekipleriyle bir süre şakalaştığını da dile getirerek, 7,5 saatlik yüzme sonrasında ayağa kalkamadığı için hastaneye götürüldüğünü vurguladı.Denizde paniklemediğini belirten Turan, "Denizle ilgili bir fobim yok. Bana göre deniz karada yürümek gibi, dalgalı da olsa, derin de olsa böyle korkularım yok" diye konuştu.Turan, denize gireceklere fazla açılmamalarını tavsiye ederek, "Bırakın açılmayı akıntı olduğu günlerde bile denize gitmesinler çünkü akıntı onları hortum gibi çekiyor. Alandasın ama bir metrelik yeri katedemiyorsun, kilometrelerce yüzen bir insan olarak bunu söylüyorum. Ben İstanbul'da adalara giderdim, orada çok akıntı var, orada bile deniz beni bu şekilde sürüklememişti" ifadelerini kullandı.Turan, bu tür duruma düşenlere sakin olmalarını önererek, "Sakin olsunlar, sakin olmayan insan kendisini boğar, korkudan boğulur, kilitlenir kalır" dedi.
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giresun, deniz, akıntı
giresun, deniz, akıntı

Akıntıdan 7.5 saat yüzerek kurtuldu

23:22 05.08.2023
© İHA / AHMET BİLGE-Giresun'da girdiği denizde akıntıya kapılan 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, 7.5 saat boyunca suda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek başından geçen o anları anlattı.
Giresun'da girdiği denizde akıntıya kapılan 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, 7.5 saat boyunca suda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek başından geçen o anları anlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© İHA / AHMET BİLGE-
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Giresun'da denizde akıntıya kapılan 41 yaşındaki Feyza Alya Turan:, 7,5 saat suda sakin kalıp yüzerek kurtuldu. Alya Turan, "Hep sakin kalarak yüzmeye devam ettim, 7,5 saat bilfiil yüzdüm. Dinlenme falan yok, bazı zamanlarda sırt üstü yüzdüm, pozisyon değiştirdim" dedi.
Giresun'da denizde akıntıya kapılarak 7,5 saat suda kalan kadın, sakin davranıp durmadan yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.
Espiye ilçesinin Sakarya köyündeki Batakçay mevkisine dün tek başına gelen 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, eşyalarını kıyıda bırakarak öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen Turan, akaryakıt taşıyan gemilerin demirlediği bölgedeki dubanın olduğu yerde akıntıya kapıldı.
Sahildeki bir kişi, akşam saatlerinde Turan'ın sürekli çalan cep telefonunu yanıtlayarak, arayan yakınına bölgede kimsenin olmadığını ancak eşyalar bulunduğunu söyledi.
Turan'ın denize girdiği noktaya gelen yakınları, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Turan, ekiplerin denizde botla arama yaptığı sırada yüzerek kıyıya çıktı.
Olay yerindeki sağlık ekiplerince tedbir amacıyla sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turan, daha sonra taburcu edildi.

'Akşam üstü, 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm'

Feyza Alya Turan, gazetecilere, yaklaşık 3 kilometre sürüklendiğini, kurtulmak için hep eşyalarının bulunduğu yöne doğru yüzdüğünü söyledi.
Turan, akşam saatlerinde kıyıda kendisi için bekleyenleri gördüğünü anlatarak, "Jandarmayı görüyorum, ışıklarını görüyorum ama ilerleyemiyorum. Akşam üstü, 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm. Sonra yine de mücadeleme devam ettim. Hep sakin kalarak yüzmeye devam ettim, 7,5 saat bilfiil yüzdüm. Dinlenme falan yok, bazı zamanlarda sırt üstü yüzdüm, pozisyon değiştirdim" dedi.
Kıyıya yaklaştığında bir kişinin kendisini kurtarmak için suya girdiğini anlatan Turan, bu kişiye iyi olduğunu, yüzebildiğini söyleyerek karaya çıktığını ifade etti.
Turan, burada kendisini bekleyen sağlık ekipleriyle bir süre şakalaştığını da dile getirerek, 7,5 saatlik yüzme sonrasında ayağa kalkamadığı için hastaneye götürüldüğünü vurguladı.
Denizde paniklemediğini belirten Turan, "Denizle ilgili bir fobim yok. Bana göre deniz karada yürümek gibi, dalgalı da olsa, derin de olsa böyle korkularım yok" diye konuştu.
Turan, denize gireceklere fazla açılmamalarını tavsiye ederek, "Bırakın açılmayı akıntı olduğu günlerde bile denize gitmesinler çünkü akıntı onları hortum gibi çekiyor. Alandasın ama bir metrelik yeri katedemiyorsun, kilometrelerce yüzen bir insan olarak bunu söylüyorum. Ben İstanbul'da adalara giderdim, orada çok akıntı var, orada bile deniz beni bu şekilde sürüklememişti" ifadelerini kullandı.
Turan, bu tür duruma düşenlere sakin olmalarını önererek, "Sakin olsunlar, sakin olmayan insan kendisini boğar, korkudan boğulur, kilitlenir kalır" dedi.
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