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Ahmet Hakan: İstanbul'da, ülkenin gidişatındaki sorunlardan sorumlu tutulmayacak biriyle yürünmeli
Ahmet Hakan: İstanbul'da, ülkenin gidişatındaki sorunlardan sorumlu tutulmayacak biriyle yürünmeli
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım karşısında İBB Başkanı olarak seçilmesini değerlenirdi... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T12:23+0300
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ahmet hakan
binali yıldırım
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politika
amiral
kadın
kadın hakları
ak parti
31 mart yerel seçimleri
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Binali Yıldırım'ın kazanamamasının 3 temel nedeni olduğunu belirten Hakan, şunları kaydetti:'Kadın amiral devrimi'Ayrıca yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk kez bir kadın amiral olmasına değinen Hakan, "Seçimden önce 'Bu son seçim olacak, kadınlar dışarı bile çıkamayacak, Taliban olacağız' falan diyenler vardı. Oysa seçimden sonra olanlar şunlar; Merkez Bankası’na bir kadın, başkan olarak atandı. Kızılay’ın başkanlığına bir kadın seçildi. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları’ndan biri kadın. Ve son gelişme; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk kez bir kadın amiralimiz oldu. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, bu gelişmeyi “devrim” olarak nitelemiş. Gerçekten bir devrim. Üstelik çok geç kalmış bir devrim. Keşke çok daha önce kadın amirallerimiz olsaydı. 'Bu son seçim olacak, kadınlar dışarı bile çıkamayacak, Taliban olacağız' diyenlere gelince. Onlara söyleyeceğim tek şey şu olacaktır; AK Parti’yi 20 küsur yıldır iktidarda tutan üç temel unsurdan biri de kadınlardır. Rakibinizi tanımıyorsunuz. Daha kötüsü tanımak da istemiyorsunuz" dedi.
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ahmet hakan, binali yıldırım, ekrem imamoğlu, amiral, kadın, kadın hakları, ak parti, 31 mart yerel seçimleri
ahmet hakan, binali yıldırım, ekrem imamoğlu, amiral, kadın, kadın hakları, ak parti, 31 mart yerel seçimleri

Ahmet Hakan: İstanbul'da, ülkenin gidişatındaki sorunlardan sorumlu tutulmayacak biriyle yürünmeli

12:23 05.08.2023
© CNN TürkBinali Yıldırım ve Ahmet Hakan
Binali Yıldırım ve Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© CNN Türk
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım karşısında İBB Başkanı olarak seçilmesini değerlenirdi, Ak Parti'nin aday profilinin nasıl olması gerektiğini sıraladı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk kez bir kadın amiral olmasına değinerek muhalefeti eleştirdi.
Binali Yıldırım'ın kazanamamasının 3 temel nedeni olduğunu belirten Hakan, şunları kaydetti:

"Bir: Hükümette önemli makamlarda bulunmuş bir siyasetçi, belediyeye aday olduğunda ülkenin genel sorunlarının yükünü de üstlenmek zorunda kalıyor. Bu da seçim gündeminin yerelden genele kaymasına yol açıyor. İhmal edilmemesi gereken bir dezavantajdır bu.

İki: Böyle bir aday, siyasette yaşanan kutuplaşmanın bir parçası olarak algılanıyor. Seçmen böyle bir aday karşısında anında kutuplaşabiliyor. Aday, kampanya sırasında ne kadar kucaklayıcı mesajlar verirse versin karşı taraftan oy alma şansı azalıyor.

Üç: Çok önemli işler gerçekleştirmiş, ülkeye muazzam projeler kazandırmış bir siyasetçi için 'belediye başkanlığı', heyecan uyandırmayabilir. Gayet insani, gayet anlaşılabilir bir durumdur bu. Seçmen bunu hissediyor, söz konusu adayın kendini şehre adayacağından kuşku duyuyor.

AK Parti yetkililerinin buradan çıkarmaları gereken ders şudur:

Ülkenin genel gidişatıyla ilgili sorunlardan sorumlu tutulmayacak, siyasi kutuplaşmanın bir parçası haline getirilemeyecek, belediye başkanlığı için büyük bir heyecan ve dinamizm içinde olabilecek, şehre kendini adayacağından kuşku duyulmayacak bir isimle yürümek..."

'Kadın amiral devrimi'

Ayrıca yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk kez bir kadın amiral olmasına değinen Hakan, "Seçimden önce 'Bu son seçim olacak, kadınlar dışarı bile çıkamayacak, Taliban olacağız' falan diyenler vardı. Oysa seçimden sonra olanlar şunlar; Merkez Bankası’na bir kadın, başkan olarak atandı. Kızılay’ın başkanlığına bir kadın seçildi. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları’ndan biri kadın. Ve son gelişme; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk kez bir kadın amiralimiz oldu. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, bu gelişmeyi “devrim” olarak nitelemiş. Gerçekten bir devrim. Üstelik çok geç kalmış bir devrim. Keşke çok daha önce kadın amirallerimiz olsaydı. 'Bu son seçim olacak, kadınlar dışarı bile çıkamayacak, Taliban olacağız' diyenlere gelince. Onlara söyleyeceğim tek şey şu olacaktır; AK Parti’yi 20 küsur yıldır iktidarda tutan üç temel unsurdan biri de kadınlardır. Rakibinizi tanımıyorsunuz. Daha kötüsü tanımak da istemiyorsunuz" dedi.
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