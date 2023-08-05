https://sputniknews.com.tr/20230805/adiyamandaki-yangin-sondurme-calismalarina-vatandaslar-da-destek-veriyor-1074396414.html
Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek veriyor
Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek veriyor
Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek vererek alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T14:09+0300
2023-08-05T14:09+0300
2023-08-05T14:48+0300
türkiye
video
adıyaman
yangın
yangın söndürme
orman yangını
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Adıyaman'da Karadağ ormanlık alanında çıktı.Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etmeye başladı.Ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor.Öte yandan, yangını duyarak olay yerine koşan bölge sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.Bölge sakinleri, çıplak elleriyle özellikle yanması daha kolay olan kuru otları temizleyerek alevlerin daha fazla bölgeye yayılmasını önlemeye çalışıyor.
türkiye
adıyaman
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Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor
Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor
2023-08-05T14:09+0300
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PT1S
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video, adıyaman, yangın, yangın söndürme, orman yangını, видео
video, adıyaman, yangın, yangın söndürme, orman yangını, видео
Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek veriyor
14:09 05.08.2023 (güncellendi: 14:48 05.08.2023) Abone ol
Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek vererek alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.
Adıyaman'da Karadağ ormanlık alanında çıktı.
Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, yangını duyarak olay yerine koşan bölge sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Bölge sakinleri, çıplak elleriyle özellikle yanması daha kolay olan kuru otları temizleyerek alevlerin daha fazla bölgeye yayılmasını önlemeye çalışıyor.