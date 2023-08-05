https://sputniknews.com.tr/20230805/adiyamandaki-yangin-sondurme-calismalarina-vatandaslar-da-destek-veriyor-1074396414.html

Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek veriyor

Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek veriyor

Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek vererek alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T14:09+0300

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türkiye

video

adıyaman

yangın

yangın söndürme

orman yangını

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Adıyaman'da Karadağ ormanlık alanında çıktı.Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etmeye başladı.Ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor.Öte yandan, yangını duyarak olay yerine koşan bölge sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.Bölge sakinleri, çıplak elleriyle özellikle yanması daha kolay olan kuru otları temizleyerek alevlerin daha fazla bölgeye yayılmasını önlemeye çalışıyor.

türkiye

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Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor Adıyaman'daki yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor 2023-08-05T14:09+0300 true PT1S

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