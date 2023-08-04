Vantilatörünü çalan hırsıza hak verdi, şikayetçi olmadı: 'Bunların hepsi sıcaktan'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Özkara: Akbelen’de Anayasa ihlali yapılıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
126 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230804/vantilatorunu-calan-hirsiza-hak-verdi-sikayetci-olmadi-bunlarin-hepsi-sicaktan-1074366208.html
Vantilatörünü çalan hırsıza hak verdi, şikayetçi olmadı: 'Bunların hepsi sıcaktan'
Vantilatörünü çalan hırsıza hak verdi, şikayetçi olmadı: 'Bunların hepsi sıcaktan'
Arnavutköy’de bir ambalaj dükkanının önünde sergilenen vantilatörü gözüne kestiren hırsız sokakta birkaç tur attıktan sonra cihazı çaldı. Ürünün eksik olduğunu... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T12:25+0300
2023-08-04T12:28+0300
türkiye
hava sıcaklığı
klima
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074365983_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42b9c2de1a3fee63d246311753f5db78.jpg
İstanbul’da etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle zaman zaman termometreler 40 dereceyi gösteriyor.Bazıları serinlemek için klima bazıları ise vantilatör alıyor. Arnavutköy’de ise sıcaktan bunalan bir hırsız ambalaj dükkanının önünde sergilenen vantilatörü gözüne kestirerek, sokakta bir kaç kez tur attı. Etrafı kolaçan eden hırsız vantilatörü çalarak kaçtı.Dükkan kapatırken ürününün eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi Vedat Özen, güvenlik kamerasını incelediğinde hırsızlığın gerçekleştiğini fark etti. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle hem satış konusunda kolaylık sağlayan hem de serinlemek isteyen hırsızlar vantilatörlere yöneldi. Öte yandan esnafın hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.Duruma tepki gösteren işletmeci Vedat Özen, “Biz burada ambalaj işi yapıyoruz akşam saatlerinde birisi gelmiş vantilatör çalmış götürmüş. Ben ilk defa karşılaştım havalar sıcak, sıcaktandır diye umuyorum. Biz kim olduğunu bulduk, şikayetçi olmayın dediler, olmadık; gelip özür dileyecekmiş. Bilmiyorum ama sıcaktandır bunların hepsi sıcaktan, normal sıcaklık yaşamıyoruz. Bu aralarda iyi gidiyor ondan çalmış olabilir” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220422/evlere-ayakkabi-koklayarak-giren-hirsiz-kokuyorsa-ve-sicaksa-yeni-geldigini-anliyoruz-1055770521.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074365983_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6854edb71e9cc7e7453beabf41f03d6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hava sıcaklığı, klima, hırsızlık
hava sıcaklığı, klima, hırsızlık

Vantilatörünü çalan hırsıza hak verdi, şikayetçi olmadı: 'Bunların hepsi sıcaktan'

12:25 04.08.2023 (güncellendi: 12:28 04.08.2023)
© İHAvantilatör, Arnavutköy'de bir ambalaj dükkanının önü
vantilatör, Arnavutköy'de bir ambalaj dükkanının önü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© İHA
Abone olTelegram
Arnavutköy’de bir ambalaj dükkanının önünde sergilenen vantilatörü gözüne kestiren hırsız sokakta birkaç tur attıktan sonra cihazı çaldı. Ürünün eksik olduğunu fark ettikten sonra güvenlik kameralarını izleyen işyeri sahibi hırsızlık karşısında şok olurken duruma, “Bunların hepsi sıcaktan, normal sıcaklıklar yaşamıyoruz” diyerek tepki gösterdi.
İstanbul’da etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle zaman zaman termometreler 40 dereceyi gösteriyor.
Bazıları serinlemek için klima bazıları ise vantilatör alıyor. Arnavutköy’de ise sıcaktan bunalan bir hırsız ambalaj dükkanının önünde sergilenen vantilatörü gözüne kestirerek, sokakta bir kaç kez tur attı. Etrafı kolaçan eden hırsız vantilatörü çalarak kaçtı.
Dükkan kapatırken ürününün eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi Vedat Özen, güvenlik kamerasını incelediğinde hırsızlığın gerçekleştiğini fark etti. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle hem satış konusunda kolaylık sağlayan hem de serinlemek isteyen hırsızlar vantilatörlere yöneldi. Öte yandan esnafın hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Duruma tepki gösteren işletmeci Vedat Özen, “Biz burada ambalaj işi yapıyoruz akşam saatlerinde birisi gelmiş vantilatör çalmış götürmüş. Ben ilk defa karşılaştım havalar sıcak, sıcaktandır diye umuyorum. Biz kim olduğunu bulduk, şikayetçi olmayın dediler, olmadık; gelip özür dileyecekmiş. Bilmiyorum ama sıcaktandır bunların hepsi sıcaktan, normal sıcaklık yaşamıyoruz. Bu aralarda iyi gidiyor ondan çalmış olabilir” şeklinde konuştu.
Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız: Kokuyorsa ve sıcaksa yeni geldiğini anlıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
TÜRKİYE
Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız: 'Kokuyorsa ve sıcaksa yeni geldiğini anlıyoruz'
22 Nisan 2022, 13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала