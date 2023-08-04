https://sputniknews.com.tr/20230804/vantilatorunu-calan-hirsiza-hak-verdi-sikayetci-olmadi-bunlarin-hepsi-sicaktan-1074366208.html

Vantilatörünü çalan hırsıza hak verdi, şikayetçi olmadı: 'Bunların hepsi sıcaktan'

Vantilatörünü çalan hırsıza hak verdi, şikayetçi olmadı: 'Bunların hepsi sıcaktan'

Arnavutköy’de bir ambalaj dükkanının önünde sergilenen vantilatörü gözüne kestiren hırsız sokakta birkaç tur attıktan sonra cihazı çaldı. Ürünün eksik olduğunu... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T12:25+0300

2023-08-04T12:25+0300

2023-08-04T12:28+0300

türkiye

hava sıcaklığı

klima

hırsızlık

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İstanbul’da etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle zaman zaman termometreler 40 dereceyi gösteriyor.Bazıları serinlemek için klima bazıları ise vantilatör alıyor. Arnavutköy’de ise sıcaktan bunalan bir hırsız ambalaj dükkanının önünde sergilenen vantilatörü gözüne kestirerek, sokakta bir kaç kez tur attı. Etrafı kolaçan eden hırsız vantilatörü çalarak kaçtı.Dükkan kapatırken ürününün eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi Vedat Özen, güvenlik kamerasını incelediğinde hırsızlığın gerçekleştiğini fark etti. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle hem satış konusunda kolaylık sağlayan hem de serinlemek isteyen hırsızlar vantilatörlere yöneldi. Öte yandan esnafın hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.Duruma tepki gösteren işletmeci Vedat Özen, “Biz burada ambalaj işi yapıyoruz akşam saatlerinde birisi gelmiş vantilatör çalmış götürmüş. Ben ilk defa karşılaştım havalar sıcak, sıcaktandır diye umuyorum. Biz kim olduğunu bulduk, şikayetçi olmayın dediler, olmadık; gelip özür dileyecekmiş. Bilmiyorum ama sıcaktandır bunların hepsi sıcaktan, normal sıcaklık yaşamıyoruz. Bu aralarda iyi gidiyor ondan çalmış olabilir” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220422/evlere-ayakkabi-koklayarak-giren-hirsiz-kokuyorsa-ve-sicaksa-yeni-geldigini-anliyoruz-1055770521.html

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