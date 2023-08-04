https://sputniknews.com.tr/20230804/vanda-ucurumdan-dusen-117-kucukbas-hayvan-telef-oldu-1074383251.html
Van'da uçurumdan düşen 117 küçükbaş hayvan telef oldu
Van'da uçurumdan düşen 117 küçükbaş hayvan telef oldu
Van'ın Erciş ilçesinde uçurumdan düşen 117 küçükbaş hayvan telef oldu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T19:16+0300
2023-08-04T19:16+0300
2023-08-04T19:16+0300
türkiye
erciş
van
küçükbaş hayvan
afad
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Şehirpazarı Mahallesi Delihasan Yaylası mevkisinde çobanın otlattığı 11 kişiye ait yaklaşık 900 küçükbaş hayvandan 117'si, gece saatlerinde uçurumdan düştü.Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemelerde hayvanların telef olduğu belirlendi.İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kulak küpe numaralarından hayvan sahiplerini belirlemeye çalışıyor.
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erciş, van, küçükbaş hayvan, afad
erciş, van, küçükbaş hayvan, afad
Van'da uçurumdan düşen 117 küçükbaş hayvan telef oldu
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Van'ın Erciş ilçesinde uçurumdan düşen 117 küçükbaş hayvan telef oldu.
Şehirpazarı Mahallesi Delihasan Yaylası mevkisinde çobanın otlattığı 11 kişiye ait yaklaşık 900 küçükbaş hayvandan 117'si, gece saatlerinde uçurumdan düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde hayvanların telef olduğu belirlendi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kulak küpe numaralarından hayvan sahiplerini belirlemeye çalışıyor.