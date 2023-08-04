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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı yendi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı yendi
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçta Polonya'yı 3-2 yendi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da Mielec şehrinde oynanan hazırlık maçında Türkiye, rakibini 24-26, 25-23, 25-22, 22-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti.Milli takım Polonya'daki son maçını yarın oynayacak.
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voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, polonya

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı yendi

22:11 04.08.2023
© AAFIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenecek Final Etabı'na kalmayı garantiledi.
FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenecek Final Etabı'na kalmayı garantiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçta Polonya'yı 3-2 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da Mielec şehrinde oynanan hazırlık maçında Türkiye, rakibini 24-26, 25-23, 25-22, 22-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti.
Milli takım Polonya'daki son maçını yarın oynayacak.
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