https://sputniknews.com.tr/20230804/su-diye-tiner-icti-hastanelik-oldu-1074375380.html

Su diye tiner içti, hastanelik oldu

Su diye tiner içti, hastanelik oldu

Zonguldak’ta küçük çocuk su diye içtiği tiner sonrası hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T15:50+0300

2023-08-04T15:50+0300

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türkiye

tiner

zonguldak

tedavi

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde C. Y. isimli küçük çocuk evde bulduğu tineri su sanıp içti. Bir süre sonra fenalaşan çocuk ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye getirildi. Tedavi altına alınan C.Y.’nin tiner içtiği anlaşıldı. Küçük çocuğun midesi yıkandıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan C.Y.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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