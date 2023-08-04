https://sputniknews.com.tr/20230804/su-diye-tiner-icti-hastanelik-oldu-1074375380.html
Su diye tiner içti, hastanelik oldu
Su diye tiner içti, hastanelik oldu
Zonguldak’ta küçük çocuk su diye içtiği tiner sonrası hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T15:50+0300
2023-08-04T15:50+0300
2023-08-04T15:50+0300
türkiye
tiner
zonguldak
tedavi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d2ce43fafc85e8144aeb007744fca0c3.jpg
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde C. Y. isimli küçük çocuk evde bulduğu tineri su sanıp içti. Bir süre sonra fenalaşan çocuk ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye getirildi. Tedavi altına alınan C.Y.’nin tiner içtiği anlaşıldı. Küçük çocuğun midesi yıkandıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan C.Y.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20211227/diyarbakirda-sobayi-tinerle-yakmaya-calisan-cocuk-hayatini-kaybetti-1052168426.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_187c4476a91ad9eb1e16b58fabc475e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tiner, zonguldak, tedavi
Su diye tiner içti, hastanelik oldu
Abone ol
Zonguldak’ta küçük çocuk su diye içtiği tiner sonrası hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde C. Y. isimli küçük çocuk evde bulduğu tineri su sanıp içti. Bir süre sonra fenalaşan çocuk ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye getirildi. Tedavi altına alınan C.Y.’nin tiner içtiği anlaşıldı. Küçük çocuğun midesi yıkandıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan C.Y.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.