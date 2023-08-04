https://sputniknews.com.tr/20230804/sokak-roportajinda-uyusturucu-satiyorum-dedi-gozaltina-alindi-1074365522.html
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' dedi, gözaltına alındı
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' dedi, gözaltına alındı
İstanbul’da yapılan bir sokak röportajında “Uyuşturucu satıyorum” diyerek sosyal medyada gündem olan U.A. isimli kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T12:28+0300
2023-08-04T12:28+0300
2023-08-04T12:28+0300
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Sancaktepe’de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç, “İllegal ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna “Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum.” diye yanıt verdiSoruyu soran kişinin “Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum.” sözlerine ise genç, “Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil.” diyerek karşılık verdi.Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe’de oturduğunu tespit etti.U.A.’nın evine operasyon düzenlendi.Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek” suçundan adli işlem başlatıldı.
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Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' dedi, gözaltına alındı
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İstanbul’da yapılan bir sokak röportajında “Uyuşturucu satıyorum” diyerek sosyal medyada gündem olan U.A. isimli kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. U.A. hakkında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek” suçundan adli işlem başlatıldı.
Sancaktepe’de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç, “İllegal ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna “Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum.” diye yanıt verdi
Soruyu soran kişinin “Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum.” sözlerine ise genç, “Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil.” diyerek karşılık verdi.
Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.
Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe’de oturduğunu tespit etti.
U.A.’nın evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.
Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek” suçundan adli işlem başlatıldı.