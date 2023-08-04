https://sputniknews.com.tr/20230804/simsekin-uluslararasi-yatirimcilarla-toplantisi-tamamlandi-1074369521.html

Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlandı

Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan evsahipliğinde düzenlenen forumda uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T13:24+0300

2023-08-04T13:24+0300

2023-08-04T13:25+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072629757_0:0:2786:1568_1920x0_80_0_0_f83901d1cf7337c55f02ea400526d21d.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu'na katıldı. Bakan Şimşek'in forumda Türk ekonomisine ilişkin bir sunum yaparak çeşitli uluslararası yatırımcı gruplarıyla görüştüğü öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ise görüşmelere devam ettiği bildirildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı