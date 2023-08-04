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Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlandı
Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan evsahipliğinde düzenlenen forumda uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu'na katıldı. Bakan Şimşek'in forumda Türk ekonomisine ilişkin bir sunum yaparak çeşitli uluslararası yatırımcı gruplarıyla görüştüğü öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ise görüşmelere devam ettiği bildirildi.
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı

Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlandı

13:24 04.08.2023 (güncellendi: 13:25 04.08.2023)
© AA / Evrim AydınMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA / Evrim Aydın
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan evsahipliğinde düzenlenen forumda uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu'na katıldı.
Bakan Şimşek'in forumda Türk ekonomisine ilişkin bir sunum yaparak çeşitli uluslararası yatırımcı gruplarıyla görüştüğü öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ise görüşmelere devam ettiği bildirildi.
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