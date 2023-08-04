https://sputniknews.com.tr/20230804/simsekin-uluslararasi-yatirimcilarla-toplantisi-tamamlandi-1074369521.html
Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlandı
Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan evsahipliğinde düzenlenen forumda uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T13:24+0300
2023-08-04T13:24+0300
2023-08-04T13:25+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu'na katıldı. Bakan Şimşek'in forumda Türk ekonomisine ilişkin bir sunum yaparak çeşitli uluslararası yatırımcı gruplarıyla görüştüğü öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ise görüşmelere devam ettiği bildirildi.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlandı
13:24 04.08.2023 (güncellendi: 13:25 04.08.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan evsahipliğinde düzenlenen forumda uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu'na katıldı.
Bakan Şimşek'in forumda Türk ekonomisine ilişkin bir sunum yaparak çeşitli uluslararası yatırımcı gruplarıyla görüştüğü öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ise görüşmelere devam ettiği bildirildi.