https://sputniknews.com.tr/20230804/rusyanin-karadenizdeki-liman-kentine-saldiran-ukrayna-insansiz-deniz-araclari-imha-edildi---1074364585.html
Rusya'nın Karadeniz'deki liman kentine saldıran Ukrayna insansız deniz araçları imha edildi
Rusya'nın Karadeniz'deki liman kentine saldıran Ukrayna insansız deniz araçları imha edildi
Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki liman kentlerinden biri olan Novorossiysk’teki donanma üssüne saldırı girişiminde bulunan insansız deniz araçlarının imha... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T11:56+0300
2023-08-04T11:56+0300
2023-08-04T11:59+0300
ukrayna krizi
novorossiysk
rusya
ukrayna
liman
insansız deniz aracı
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin Novorossiysk’teki donanma üssüne iki insansız deniz aracı ile saldırmaya çalıştığını kaydetti. Savunma Bakanlığı yetkilileri, insansız deniz araçlarının, saptanmaları ardından üssü koruyan gemilerden açılan ateşle imha edildiklerini belirtti. Novorossiysk’in bulunduğu Krasnodar bölgesinin valisi Veniamin Kondratyev de Ukrayna tarafının saldırı girişimi sırasında kimsenin zarar görmediğini ve tahribat da oluşmadığını kaydetti. Ukrayna son dönemde sıklıkla insansız deniz araçları ile Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerini hedef alıyor. Söz konusu saldırı girişimlerinden hiçbiri şimdiye dek başarılı olmadı.
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novorossiysk, rusya, ukrayna, liman, insansız deniz aracı
novorossiysk, rusya, ukrayna, liman, insansız deniz aracı
Rusya'nın Karadeniz'deki liman kentine saldıran Ukrayna insansız deniz araçları imha edildi
11:56 04.08.2023 (güncellendi: 11:59 04.08.2023) Abone ol
Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki liman kentlerinden biri olan Novorossiysk’teki donanma üssüne saldırı girişiminde bulunan insansız deniz araçlarının imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin Novorossiysk’teki donanma üssüne iki insansız deniz aracı ile saldırmaya çalıştığını kaydetti.
Savunma Bakanlığı yetkilileri, insansız deniz araçlarının, saptanmaları ardından üssü koruyan gemilerden açılan ateşle imha edildiklerini belirtti.
Novorossiysk’in bulunduğu Krasnodar bölgesinin valisi Veniamin Kondratyev de Ukrayna tarafının saldırı girişimi sırasında kimsenin zarar görmediğini ve tahribat da oluşmadığını kaydetti. Ukrayna son dönemde sıklıkla insansız deniz araçları ile Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerini hedef alıyor. Söz konusu saldırı girişimlerinden hiçbiri şimdiye dek başarılı olmadı.