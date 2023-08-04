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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/rusyanin-karadenizdeki-liman-kentine-saldiran-ukrayna-insansiz-deniz-araclari-imha-edildi---1074364585.html
Rusya'nın Karadeniz'deki liman kentine saldıran Ukrayna insansız deniz araçları imha edildi
Rusya'nın Karadeniz'deki liman kentine saldıran Ukrayna insansız deniz araçları imha edildi
Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki liman kentlerinden biri olan Novorossiysk’teki donanma üssüne saldırı girişiminde bulunan insansız deniz araçlarının imha... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T11:56+0300
2023-08-04T11:59+0300
ukrayna krizi
novorossiysk
rusya
ukrayna
liman
insansız deniz aracı
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin Novorossiysk’teki donanma üssüne iki insansız deniz aracı ile saldırmaya çalıştığını kaydetti. Savunma Bakanlığı yetkilileri, insansız deniz araçlarının, saptanmaları ardından üssü koruyan gemilerden açılan ateşle imha edildiklerini belirtti. Novorossiysk’in bulunduğu Krasnodar bölgesinin valisi Veniamin Kondratyev de Ukrayna tarafının saldırı girişimi sırasında kimsenin zarar görmediğini ve tahribat da oluşmadığını kaydetti. Ukrayna son dönemde sıklıkla insansız deniz araçları ile Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerini hedef alıyor. Söz konusu saldırı girişimlerinden hiçbiri şimdiye dek başarılı olmadı.
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novorossiysk, rusya, ukrayna, liman, insansız deniz aracı
novorossiysk, rusya, ukrayna, liman, insansız deniz aracı

Rusya'nın Karadeniz'deki liman kentine saldıran Ukrayna insansız deniz araçları imha edildi

11:56 04.08.2023 (güncellendi: 11:59 04.08.2023)
© Fotoğraf : Twitter/ Rusya Savunma BakanlığıRusya tatbikat / donanma
Rusya tatbikat / donanma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© Fotoğraf : Twitter/ Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki liman kentlerinden biri olan Novorossiysk’teki donanma üssüne saldırı girişiminde bulunan insansız deniz araçlarının imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin Novorossiysk’teki donanma üssüne iki insansız deniz aracı ile saldırmaya çalıştığını kaydetti.
Savunma Bakanlığı yetkilileri, insansız deniz araçlarının, saptanmaları ardından üssü koruyan gemilerden açılan ateşle imha edildiklerini belirtti.
Novorossiysk’in bulunduğu Krasnodar bölgesinin valisi Veniamin Kondratyev de Ukrayna tarafının saldırı girişimi sırasında kimsenin zarar görmediğini ve tahribat da oluşmadığını kaydetti. Ukrayna son dönemde sıklıkla insansız deniz araçları ile Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerini hedef alıyor. Söz konusu saldırı girişimlerinden hiçbiri şimdiye dek başarılı olmadı.
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