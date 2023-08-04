https://sputniknews.com.tr/20230804/rusyanin-karadenizdeki-liman-kentine-saldiran-ukrayna-insansiz-deniz-araclari-imha-edildi---1074364585.html

Rusya'nın Karadeniz'deki liman kentine saldıran Ukrayna insansız deniz araçları imha edildi

Rusya'nın Karadeniz'deki liman kentine saldıran Ukrayna insansız deniz araçları imha edildi

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki liman kentlerinden biri olan Novorossiysk’teki donanma üssüne saldırı girişiminde bulunan insansız deniz araçlarının imha... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T11:56+0300

2023-08-04T11:56+0300

2023-08-04T11:59+0300

ukrayna krizi

novorossiysk

rusya

ukrayna

liman

insansız deniz aracı

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin Novorossiysk’teki donanma üssüne iki insansız deniz aracı ile saldırmaya çalıştığını kaydetti. Savunma Bakanlığı yetkilileri, insansız deniz araçlarının, saptanmaları ardından üssü koruyan gemilerden açılan ateşle imha edildiklerini belirtti. Novorossiysk’in bulunduğu Krasnodar bölgesinin valisi Veniamin Kondratyev de Ukrayna tarafının saldırı girişimi sırasında kimsenin zarar görmediğini ve tahribat da oluşmadığını kaydetti. Ukrayna son dönemde sıklıkla insansız deniz araçları ile Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerini hedef alıyor. Söz konusu saldırı girişimlerinden hiçbiri şimdiye dek başarılı olmadı.

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novorossiysk, rusya, ukrayna, liman, insansız deniz aracı