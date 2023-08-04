https://sputniknews.com.tr/20230804/rusyadan-abde-medyanin-haklariyla-ilgili-adaleti-yeniden-tesis-etme-cagrisi-1074386627.html
Rusya’dan AB’de medyanın haklarıyla ilgili adaleti yeniden tesis etme çağrısı
Rusya’dan AB’de medyanın haklarıyla ilgili adaleti yeniden tesis etme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) medya ve gazetecilerin haklarının ihlali sorununu bir an önce çözüme kavuşturması gerektiğini belirtti. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T21:54+0300
2023-08-04T21:54+0300
2023-08-04T21:54+0300
dünya
rusya
avrupa birliği
mariya zaharova
medya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, AB ülkelerinde sistematik olarak Rus medya kuruluşlarının faaliyetine engel olunduğunu, hesaplarının engellendiğini ve yayınlarına son verildiğini anımsattı.Zaharova, “Bu, AB’de medya ve gazetecilerin haklarının sistematik şekilde ihlal edilmesine yönelik kurulu mekanizmanın yalnızca bir parçası. Adaleti yeniden sağlamak, Avrupa Birliği topraklarındaki mevcut durumla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için acilen harekete geçilmeli” dedi.Rus diplomat, AB ülkelerinin medya ve gazetecilere yönelik gerçek politikasının ifade özgürlüğüne büyük saldırı olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230726/sputnik-litvanya-sef-editoru-rus-medyasinda-calistigi-icin-hapiste-tutuldugu-letonyayi-terk-etti-1074000861.html
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rusya, avrupa birliği, mariya zaharova, medya
Rusya’dan AB’de medyanın haklarıyla ilgili adaleti yeniden tesis etme çağrısı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) medya ve gazetecilerin haklarının ihlali sorununu bir an önce çözüme kavuşturması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, AB ülkelerinde sistematik olarak Rus medya kuruluşlarının faaliyetine engel olunduğunu, hesaplarının engellendiğini ve yayınlarına son verildiğini anımsattı.
Zaharova, “Bu, AB’de medya ve gazetecilerin haklarının sistematik şekilde ihlal edilmesine yönelik kurulu mekanizmanın yalnızca bir parçası. Adaleti yeniden sağlamak, Avrupa Birliği topraklarındaki mevcut durumla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için acilen harekete geçilmeli” dedi.
Rus diplomat, AB ülkelerinin medya ve gazetecilere yönelik gerçek politikasının ifade özgürlüğüne büyük saldırı olduğunu kaydetti.