https://sputniknews.com.tr/20230804/rusya-disislerinden-abdye-tahil-anlasmasi-cagrisi-iki-yuzlulugu-ve-yalani-birakin-1074383356.html

Rusya Dışişleri'nden ABD'ye tahıl anlaşması çağrısı: İki yüzlülüğü ve yalanı bırakın

Rusya Dışişleri'nden ABD'ye tahıl anlaşması çağrısı: İki yüzlülüğü ve yalanı bırakın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'yi tahıl anlaşması konusunda iki yüzlülüğe ve yalana son vermeye çağırdı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T19:25+0300

2023-08-04T19:25+0300

2023-08-04T19:25+0300

rusya

ukrayna krizi

antony blinken

mariya zaharova

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya'yı tahıl anlaşmasını şantaj aracı olarak kullanmakla suçlamasına Moskova'dan yanıt geldi.ABD ve diğer Batılı ülkelerin tahıl anlaşması konusunda iki yüzlülüğe, yalana ve gerçekleri çarpıtmaya son vermesi gerektiğini belirten Zaharova, "Batılı liderler, Karadeniz girişiminin 'dünyayı açlıktan kurtaracağını' öne sürüyor. Fakat küresel tahıl ihracatı toplam 422.4 milyon tonken Ukrayna limanlarından yaklaşık 33 milyon ton tahıl ihraç edildi" dedi.Rusya'nın tahıl anlaşmasına yalnızca Moskova'nın talepleri yerine getirildikten sonra döneceğinin altını çizen Zaharova, bunlardan bazılarının Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın iştirakinin SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesi, Rus şirketlerinin yurtdışındaki varlıklarına erişiminin yeniden sağlanması ve nakliye sigortası yapılması olduğunu anımsattı.

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