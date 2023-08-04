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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/rusya-disislerinden-abdye-tahil-anlasmasi-cagrisi-iki-yuzlulugu-ve-yalani-birakin-1074383356.html
Rusya Dışişleri'nden ABD'ye tahıl anlaşması çağrısı: İki yüzlülüğü ve yalanı bırakın
Rusya Dışişleri'nden ABD'ye tahıl anlaşması çağrısı: İki yüzlülüğü ve yalanı bırakın
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'yi tahıl anlaşması konusunda iki yüzlülüğe ve yalana son vermeye çağırdı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T19:25+0300
2023-08-04T19:25+0300
rusya
ukrayna krizi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya'yı tahıl anlaşmasını şantaj aracı olarak kullanmakla suçlamasına Moskova'dan yanıt geldi.ABD ve diğer Batılı ülkelerin tahıl anlaşması konusunda iki yüzlülüğe, yalana ve gerçekleri çarpıtmaya son vermesi gerektiğini belirten Zaharova, "Batılı liderler, Karadeniz girişiminin 'dünyayı açlıktan kurtaracağını' öne sürüyor. Fakat küresel tahıl ihracatı toplam 422.4 milyon tonken Ukrayna limanlarından yaklaşık 33 milyon ton tahıl ihraç edildi" dedi.Rusya'nın tahıl anlaşmasına yalnızca Moskova'nın talepleri yerine getirildikten sonra döneceğinin altını çizen Zaharova, bunlardan bazılarının Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın iştirakinin SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesi, Rus şirketlerinin yurtdışındaki varlıklarına erişiminin yeniden sağlanması ve nakliye sigortası yapılması olduğunu anımsattı.
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rusya, antony blinken, mariya zaharova

Rusya Dışişleri'nden ABD'ye tahıl anlaşması çağrısı: İki yüzlülüğü ve yalanı bırakın

19:25 04.08.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'yi tahıl anlaşması konusunda iki yüzlülüğe ve yalana son vermeye çağırdı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya'yı tahıl anlaşmasını şantaj aracı olarak kullanmakla suçlamasına Moskova'dan yanıt geldi.

ABD ve diğer Batılı ülkelerin tahıl anlaşması konusunda iki yüzlülüğe, yalana ve gerçekleri çarpıtmaya son vermesi gerektiğini belirten Zaharova, "Batılı liderler, Karadeniz girişiminin 'dünyayı açlıktan kurtaracağını' öne sürüyor. Fakat küresel tahıl ihracatı toplam 422.4 milyon tonken Ukrayna limanlarından yaklaşık 33 milyon ton tahıl ihraç edildi" dedi.

Rusya'nın tahıl anlaşmasına yalnızca Moskova'nın talepleri yerine getirildikten sonra döneceğinin altını çizen Zaharova, bunlardan bazılarının Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın iştirakinin SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesi, Rus şirketlerinin yurtdışındaki varlıklarına erişiminin yeniden sağlanması ve nakliye sigortası yapılması olduğunu anımsattı.
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