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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/rusya-disisleri-bakani-lavrov-zelenskiy-formulunun-tehlikelerini-anlatti-1074368142.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Zelenskiy formülü'nün tehlikelerini anlattı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Zelenskiy formülü'nün tehlikelerini anlattı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından sunulan ve 'Zelenskiy formülü' olarak anılan çözüm önerisinin... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T12:53+0300
2023-08-04T12:55+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
sergey lavrov
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'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Lavrov, Zelenskiy'in sunduğu barış formülünde, devlet başkanının yok etme sözü verdiği milyonlarca Rusya vatandaşının kaderinin yer aldığına dikkat çekti.Lavrov, "Batı'nın 'Zelensky formülünü' forse etmek için telkinde bulunduğu herkes, Kiev rejiminin yok etmeyi açıkça vaat ettiği bu insanların kaderinin haritada olduğunun farkına varmalı" dedi.Anglosaksonların ve müttefiklerinin Kiev'deki Nazilerin insan haklarını ve ulusal azınlıkların haklarını çiğneyen eylemlerine göz yumarak Nazileri koruduğunu kaydeden Lavrov, Batı ile Kiev'in son 10 yılda sahadaki gerçekliklerde görülen evrimi kabullenmek yerine sadece daha fazla ülkeyi 'Zelenskiy formülü' gibi tartışmalara çekmek amacıyla teatral forumlar düzenlediğini vurguladı.Lavrov, 'Zelenskiy formülü' denen önerinin Rusya'nın tamamen teslim olmasını, güvenliğini göz ardı etmeyi kabul etmesini ve ataları yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, şehirler, yollar, limanlar kuran milyonlarca Rus'u kaderin insafına bırakmasını öngördüğünün altını çizdi.
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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, sergey lavrov
rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, sergey lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Zelenskiy formülü'nün tehlikelerini anlattı

12:53 04.08.2023 (güncellendi: 12:55 04.08.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından sunulan ve 'Zelenskiy formülü' olarak anılan çözüm önerisinin tehlikeli olduğunu ifade etti.
'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Lavrov, Zelenskiy'in sunduğu barış formülünde, devlet başkanının yok etme sözü verdiği milyonlarca Rusya vatandaşının kaderinin yer aldığına dikkat çekti.

Lavrov, "Batı'nın 'Zelensky formülünü' forse etmek için telkinde bulunduğu herkes, Kiev rejiminin yok etmeyi açıkça vaat ettiği bu insanların kaderinin haritada olduğunun farkına varmalı" dedi.

Anglosaksonların ve müttefiklerinin Kiev'deki Nazilerin insan haklarını ve ulusal azınlıkların haklarını çiğneyen eylemlerine göz yumarak Nazileri koruduğunu kaydeden Lavrov, Batı ile Kiev'in son 10 yılda sahadaki gerçekliklerde görülen evrimi kabullenmek yerine sadece daha fazla ülkeyi 'Zelenskiy formülü' gibi tartışmalara çekmek amacıyla teatral forumlar düzenlediğini vurguladı.

Lavrov, 'Zelenskiy formülü' denen önerinin Rusya'nın tamamen teslim olmasını, güvenliğini göz ardı etmeyi kabul etmesini ve ataları yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, şehirler, yollar, limanlar kuran milyonlarca Rus'u kaderin insafına bırakmasını öngördüğünün altını çizdi.
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