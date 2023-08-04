https://sputniknews.com.tr/20230804/rusya-disisleri-bakani-lavrov-zelenskiy-formulunun-tehlikelerini-anlatti-1074368142.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Zelenskiy formülü'nün tehlikelerini anlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Zelenskiy formülü'nün tehlikelerini anlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından sunulan ve 'Zelenskiy formülü' olarak anılan çözüm önerisinin... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T12:53+0300

2023-08-04T12:53+0300

2023-08-04T12:55+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

sergey lavrov

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'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Lavrov, Zelenskiy'in sunduğu barış formülünde, devlet başkanının yok etme sözü verdiği milyonlarca Rusya vatandaşının kaderinin yer aldığına dikkat çekti.Lavrov, "Batı'nın 'Zelensky formülünü' forse etmek için telkinde bulunduğu herkes, Kiev rejiminin yok etmeyi açıkça vaat ettiği bu insanların kaderinin haritada olduğunun farkına varmalı" dedi.Anglosaksonların ve müttefiklerinin Kiev'deki Nazilerin insan haklarını ve ulusal azınlıkların haklarını çiğneyen eylemlerine göz yumarak Nazileri koruduğunu kaydeden Lavrov, Batı ile Kiev'in son 10 yılda sahadaki gerçekliklerde görülen evrimi kabullenmek yerine sadece daha fazla ülkeyi 'Zelenskiy formülü' gibi tartışmalara çekmek amacıyla teatral forumlar düzenlediğini vurguladı.Lavrov, 'Zelenskiy formülü' denen önerinin Rusya'nın tamamen teslim olmasını, güvenliğini göz ardı etmeyi kabul etmesini ve ataları yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, şehirler, yollar, limanlar kuran milyonlarca Rus'u kaderin insafına bırakmasını öngördüğünün altını çizdi.

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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, sergey lavrov