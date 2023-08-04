https://sputniknews.com.tr/20230804/reel-efektif-doviz-kuru-endeksi-temmuzda-4882ye-geriledi-1074385304.html
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 48,82'ye geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 48,82'ye geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 2,84 puan azalarak 48,82'ye geriledi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T21:14+0300
2023-08-04T21:14+0300
2023-08-04T21:14+0300
ekonomi
döviz
reel efektif döviz kuru
tüfe
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
türkiye cumhuriyet merkez bankası
tcmb
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,84 puan azalarak 48,82'ye indi. Endeks, haziranda 51,66 düzeyinde bulunuyordu.Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 5,51 puan azalışla 86,95'ten 81,44'e geriledi.Türk lirasının değeri ise temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 5,05 puan ve Yİ-ÜFE bazında 2,65 puan azaldı.
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döviz, reel efektif döviz kuru, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe), türkiye cumhuriyet merkez bankası, tcmb
döviz, reel efektif döviz kuru, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe), türkiye cumhuriyet merkez bankası, tcmb
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 48,82'ye geriledi
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Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 2,84 puan azalarak 48,82'ye geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,84 puan azalarak 48,82'ye indi. Endeks, haziranda 51,66 düzeyinde bulunuyordu.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 5,51 puan azalışla 86,95'ten 81,44'e geriledi.
Türk lirasının değeri ise temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 5,05 puan ve Yİ-ÜFE bazında 2,65 puan azaldı.