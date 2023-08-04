https://sputniknews.com.tr/20230804/putinden-rusyanin-yaptirim-uyguladigi-yabancilarin-paralarini-dondurmaya-izin-1074382939.html

Putin, Rusya’nın yaptırım uyguladığı yabancıların paralarını dondurmaya izin veren tasarıyı imzaladı

Putin, Rusya’nın yaptırım uyguladığı yabancıların paralarını dondurmaya izin veren tasarıyı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın özel ekonomik yaptırımlarının kapsamına alınan yabancı vatandaş ve şirketlerinin mali işlemlerini yasaklayan ve... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T18:43+0300

2023-08-04T18:43+0300

2023-08-04T18:44+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070332501_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_06ef64d8968ee46df68544bc1c0f3a4b.jpg

Yeni yasa, mali işlemleri yasaklamaya veya kısıtlamaya yönelik özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ve ayrıca varlıkların ve paraların dondurulmasına ilişkin kuralları düzenliyor. Tedbirler, engellenen kişilerin çıkarlarına yönelik mali işlemler için geçerli. Yasa, alıcının ismi yaptırım listesindeyse bankalara sınır ötesi para transferi yapmasını yasakladı.Rusya, yabancı ülkelerin hasımca eylemlerine karşılık bu ülkelerin şirketlerine ve vatandaşlarına ekonomik yaptırımlar uygulayabilir. Özel ekonomik tedbirler kapsamında, bir dizi uluslararası anlaşma ve program askıya alınabilir, turizm faaliyetlerine kısıtlamalar getirilebilir.Yeni yasayla Rusya Merkez Bankası’nın yetkileri de genişletiliyor. Yasanın, kredi olmayan mali kuruluşlar tarafından ihlal edilmesi durumunda, Rusya Merkez Bankası, faaliyetlerine 6 aya kadar kısıtlama getirebilecek ve 5 milyon rubleye (yaklaşık 1.5 milyon TL) varan para cezası verebilecek.Yasa, yaptırım uygulanan kişilere, paralarını Rusya’daki hesaplarına geçirme ve mevduat faizi alma hakkını tanıyor. Bu kişiler ayrıca emekli maaşlarını, burslarını ve diğer ödenekleri alma ve harcama, vergilerini, sigortalarını ve para cezalarını ödeme hakkına sahip olacak.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, yaptırım