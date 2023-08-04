https://sputniknews.com.tr/20230804/putinden-rusyanin-yaptirim-uyguladigi-yabancilarin-paralarini-dondurmaya-izin-1074382939.html
Putin, Rusya’nın yaptırım uyguladığı yabancıların paralarını dondurmaya izin veren tasarıyı imzaladı
Putin, Rusya’nın yaptırım uyguladığı yabancıların paralarını dondurmaya izin veren tasarıyı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın özel ekonomik yaptırımlarının kapsamına alınan yabancı vatandaş ve şirketlerinin mali işlemlerini yasaklayan ve... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T18:43+0300
2023-08-04T18:43+0300
2023-08-04T18:44+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
yaptırım
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Yeni yasa, mali işlemleri yasaklamaya veya kısıtlamaya yönelik özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ve ayrıca varlıkların ve paraların dondurulmasına ilişkin kuralları düzenliyor. Tedbirler, engellenen kişilerin çıkarlarına yönelik mali işlemler için geçerli. Yasa, alıcının ismi yaptırım listesindeyse bankalara sınır ötesi para transferi yapmasını yasakladı.Rusya, yabancı ülkelerin hasımca eylemlerine karşılık bu ülkelerin şirketlerine ve vatandaşlarına ekonomik yaptırımlar uygulayabilir. Özel ekonomik tedbirler kapsamında, bir dizi uluslararası anlaşma ve program askıya alınabilir, turizm faaliyetlerine kısıtlamalar getirilebilir.Yeni yasayla Rusya Merkez Bankası’nın yetkileri de genişletiliyor. Yasanın, kredi olmayan mali kuruluşlar tarafından ihlal edilmesi durumunda, Rusya Merkez Bankası, faaliyetlerine 6 aya kadar kısıtlama getirebilecek ve 5 milyon rubleye (yaklaşık 1.5 milyon TL) varan para cezası verebilecek.Yasa, yaptırım uygulanan kişilere, paralarını Rusya’daki hesaplarına geçirme ve mevduat faizi alma hakkını tanıyor. Bu kişiler ayrıca emekli maaşlarını, burslarını ve diğer ödenekleri alma ve harcama, vergilerini, sigortalarını ve para cezalarını ödeme hakkına sahip olacak.
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vladimir putin, rusya, yaptırım
vladimir putin, rusya, yaptırım
Putin, Rusya’nın yaptırım uyguladığı yabancıların paralarını dondurmaya izin veren tasarıyı imzaladı
18:43 04.08.2023 (güncellendi: 18:44 04.08.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın özel ekonomik yaptırımlarının kapsamına alınan yabancı vatandaş ve şirketlerinin mali işlemlerini yasaklayan ve paralarını dondurmaya izin veren yasa tasarısını imzaladı.
Yeni yasa, mali işlemleri yasaklamaya veya kısıtlamaya yönelik özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ve ayrıca varlıkların ve paraların dondurulmasına ilişkin kuralları düzenliyor. Tedbirler, engellenen kişilerin çıkarlarına yönelik mali işlemler için geçerli. Yasa, alıcının ismi yaptırım listesindeyse bankalara sınır ötesi para transferi yapmasını yasakladı.
Rusya, yabancı ülkelerin hasımca eylemlerine karşılık bu ülkelerin şirketlerine ve vatandaşlarına ekonomik yaptırımlar uygulayabilir. Özel ekonomik tedbirler kapsamında, bir dizi uluslararası anlaşma ve program askıya alınabilir, turizm faaliyetlerine kısıtlamalar getirilebilir.
Yeni yasayla Rusya Merkez Bankası’nın yetkileri de genişletiliyor. Yasanın, kredi olmayan mali kuruluşlar tarafından ihlal edilmesi durumunda, Rusya Merkez Bankası, faaliyetlerine 6 aya kadar kısıtlama getirebilecek ve 5 milyon rubleye (yaklaşık 1.5 milyon TL) varan para cezası verebilecek.
Yasa, yaptırım uygulanan kişilere, paralarını Rusya’daki hesaplarına geçirme ve mevduat faizi alma hakkını tanıyor. Bu kişiler ayrıca emekli maaşlarını, burslarını ve diğer ödenekleri alma ve harcama, vergilerini, sigortalarını ve para cezalarını ödeme hakkına sahip olacak.