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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/putinden-rusyanin-yaptirim-uyguladigi-yabancilarin-paralarini-dondurmaya-izin-1074382939.html
Putin, Rusya’nın yaptırım uyguladığı yabancıların paralarını dondurmaya izin veren tasarıyı imzaladı
Putin, Rusya’nın yaptırım uyguladığı yabancıların paralarını dondurmaya izin veren tasarıyı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın özel ekonomik yaptırımlarının kapsamına alınan yabancı vatandaş ve şirketlerinin mali işlemlerini yasaklayan ve... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T18:43+0300
2023-08-04T18:44+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
yaptırım
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Yeni yasa, mali işlemleri yasaklamaya veya kısıtlamaya yönelik özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ve ayrıca varlıkların ve paraların dondurulmasına ilişkin kuralları düzenliyor. Tedbirler, engellenen kişilerin çıkarlarına yönelik mali işlemler için geçerli. Yasa, alıcının ismi yaptırım listesindeyse bankalara sınır ötesi para transferi yapmasını yasakladı.Rusya, yabancı ülkelerin hasımca eylemlerine karşılık bu ülkelerin şirketlerine ve vatandaşlarına ekonomik yaptırımlar uygulayabilir. Özel ekonomik tedbirler kapsamında, bir dizi uluslararası anlaşma ve program askıya alınabilir, turizm faaliyetlerine kısıtlamalar getirilebilir.Yeni yasayla Rusya Merkez Bankası’nın yetkileri de genişletiliyor. Yasanın, kredi olmayan mali kuruluşlar tarafından ihlal edilmesi durumunda, Rusya Merkez Bankası, faaliyetlerine 6 aya kadar kısıtlama getirebilecek ve 5 milyon rubleye (yaklaşık 1.5 milyon TL) varan para cezası verebilecek.Yasa, yaptırım uygulanan kişilere, paralarını Rusya’daki hesaplarına geçirme ve mevduat faizi alma hakkını tanıyor. Bu kişiler ayrıca emekli maaşlarını, burslarını ve diğer ödenekleri alma ve harcama, vergilerini, sigortalarını ve para cezalarını ödeme hakkına sahip olacak.
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vladimir putin, rusya, yaptırım
vladimir putin, rusya, yaptırım

Putin, Rusya’nın yaptırım uyguladığı yabancıların paralarını dondurmaya izin veren tasarıyı imzaladı

18:43 04.08.2023 (güncellendi: 18:44 04.08.2023)
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın özel ekonomik yaptırımlarının kapsamına alınan yabancı vatandaş ve şirketlerinin mali işlemlerini yasaklayan ve paralarını dondurmaya izin veren yasa tasarısını imzaladı.
Yeni yasa, mali işlemleri yasaklamaya veya kısıtlamaya yönelik özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ve ayrıca varlıkların ve paraların dondurulmasına ilişkin kuralları düzenliyor. Tedbirler, engellenen kişilerin çıkarlarına yönelik mali işlemler için geçerli. Yasa, alıcının ismi yaptırım listesindeyse bankalara sınır ötesi para transferi yapmasını yasakladı.
Rusya, yabancı ülkelerin hasımca eylemlerine karşılık bu ülkelerin şirketlerine ve vatandaşlarına ekonomik yaptırımlar uygulayabilir. Özel ekonomik tedbirler kapsamında, bir dizi uluslararası anlaşma ve program askıya alınabilir, turizm faaliyetlerine kısıtlamalar getirilebilir.
Yeni yasayla Rusya Merkez Bankası’nın yetkileri de genişletiliyor. Yasanın, kredi olmayan mali kuruluşlar tarafından ihlal edilmesi durumunda, Rusya Merkez Bankası, faaliyetlerine 6 aya kadar kısıtlama getirebilecek ve 5 milyon rubleye (yaklaşık 1.5 milyon TL) varan para cezası verebilecek.
Yasa, yaptırım uygulanan kişilere, paralarını Rusya’daki hesaplarına geçirme ve mevduat faizi alma hakkını tanıyor. Bu kişiler ayrıca emekli maaşlarını, burslarını ve diğer ödenekleri alma ve harcama, vergilerini, sigortalarını ve para cezalarını ödeme hakkına sahip olacak.
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