Putin, zorunlu askerliğe tabi kişiler için üst yaş sınırını 30'a çıkardı
17:12 04.08.2023 (güncellendi: 17:13 04.08.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
© Sputnik / РИА Новости/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zorunlu askerliğe tabi kişiler için üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata devam eden Rusya'da zorunlu askerlikte üst yaş sınırı artırılıyor.
1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek yasaya göre Rusya'da askere kabul için gereken alt yaş sınırı 18 olarak kalırken üst sınır ise 30 yaşa çıkarıldı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, 28 Temmuz'da ilgili yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.
Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, 1 Ocak 2024'e kadar 28 yaşına girenlerin yeni yasa kapsamına alınmayacağını belirtmişti.
1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek yasaya göre Rusya'da askere kabul için gereken alt yaş sınırı 18 olarak kalırken üst sınır ise 30 yaşa çıkarıldı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, 28 Temmuz'da ilgili yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.
Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, 1 Ocak 2024'e kadar 28 yaşına girenlerin yeni yasa kapsamına alınmayacağını belirtmişti.
Güvenlik Konseyi ile iç istikrarın güçlendirilmesini görüştü
Bununla birlikte Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede ülke içindeki istikrarın güçlendirilmesini görüştü.
Toplantıda, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev raporlarını okudu.
Görüşmeye ayrıca Başbakan Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Putin’in doğa koruma, çevre ve ulaşım özel temsilcisi Sergey İvanov katıldı.
Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşmeleri bir gelenek olarak basına kapalı geçiyor.