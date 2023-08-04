Putin, zorunlu askerliğe tabi kişiler için üst yaş sınırını 30'a çıkardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Özkara: Akbelen’de Anayasa ihlali yapılıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Hükümet masada avucu açık oturmalı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay renklendiricilerin çocuklara olumsuz etkileri!
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/putin-zorunlu-askerlige-tabi-kisiler-icin-ust-yas-sinirini-30a-cikardi-1074380456.html
Putin, zorunlu askerliğe tabi kişiler için üst yaş sınırını 30'a çıkardı
Putin, zorunlu askerliğe tabi kişiler için üst yaş sınırını 30'a çıkardı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zorunlu askerliğe tabi kişiler için üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T17:12+0300
2023-08-04T17:13+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
askerlik
yaş sınırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfc32366b10505899db8d641fb3aa3d1.jpg
Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata devam eden Rusya'da zorunlu askerlikte üst yaş sınırı artırılıyor.1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek yasaya göre Rusya'da askere kabul için gereken alt yaş sınırı 18 olarak kalırken üst sınır ise 30 yaşa çıkarıldı.Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, 28 Temmuz'da ilgili yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, 1 Ocak 2024'e kadar 28 yaşına girenlerin yeni yasa kapsamına alınmayacağını belirtmişti.Güvenlik Konseyi ile iç istikrarın güçlendirilmesini görüştüBununla birlikte Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede ülke içindeki istikrarın güçlendirilmesini görüştü.Toplantıda, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev raporlarını okudu.Görüşmeye ayrıca Başbakan Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Putin’in doğa koruma, çevre ve ulaşım özel temsilcisi Sergey İvanov katıldı.Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşmeleri bir gelenek olarak basına kapalı geçiyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0de1c472cf9d764aa6ab073f8ecaef87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, askerlik, yaş sınırı
rusya, vladimir putin, askerlik, yaş sınırı

Putin, zorunlu askerliğe tabi kişiler için üst yaş sınırını 30'a çıkardı

17:12 04.08.2023 (güncellendi: 17:13 04.08.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zorunlu askerliğe tabi kişiler için üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata devam eden Rusya'da zorunlu askerlikte üst yaş sınırı artırılıyor.

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek yasaya göre Rusya'da askere kabul için gereken alt yaş sınırı 18 olarak kalırken üst sınır ise 30 yaşa çıkarıldı.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, 28 Temmuz'da ilgili yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.

Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, 1 Ocak 2024'e kadar 28 yaşına girenlerin yeni yasa kapsamına alınmayacağını belirtmişti.

Güvenlik Konseyi ile iç istikrarın güçlendirilmesini görüştü

Bununla birlikte Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede ülke içindeki istikrarın güçlendirilmesini görüştü.
Toplantıda, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev raporlarını okudu.
Görüşmeye ayrıca Başbakan Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Putin’in doğa koruma, çevre ve ulaşım özel temsilcisi Sergey İvanov katıldı.
Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşmeleri bir gelenek olarak basına kapalı geçiyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала