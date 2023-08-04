Putin ve Afrikalı liderlerden ortak bildiri: Ukrayna'da barışa giden yolu açmak için diyalog sürecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Özkara: Akbelen’de Anayasa ihlali yapılıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay renklendiricilerin çocuklara olumsuz etkileri!
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230804/putin-ve-afrikali-liderlerden-ortak-bildiri-ukraynada-barisa-giden-yolu-acmak-icin-diyalog-surecek-1074374043.html
Putin ve Afrikalı liderlerden ortak bildiri: Ukrayna'da barışa giden yolu açmak için diyalog sürecek
Putin ve Afrikalı liderlerden ortak bildiri: Ukrayna'da barışa giden yolu açmak için diyalog sürecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Temmuz'da 7 Afrika ülkesinin lideriyle yaptığı görüşme sonunda kabul edilen ortak bildiri Kremlin tarafından... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T14:54+0300
2023-08-04T14:56+0300
dünya
vladimir putin
rusya
afrika
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074059731_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_e770c874201099f71c8a6cf737067227.jpg
Putin, 28 Temmuz'da St.Petersburg'da Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ve Zambiya Dışişleri Bakanı Stanley Kakubo ile Afrika ülkelerinin Ukrayna'yla ilgili barış planını istişare etmiş ve görüşme sonunda bir ortak bildiri kabul edilmişti.Kremlin'in kamuoyuyla paylaştığı ortak bildiriye göre 17 Haziran'daki ilk görüşmede başta silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelerdeki çocukların hakları ve Kiev ile Moskova arasındaki esir takası olmak üzere beşeri sorunlarla ilgili önerilerde ilerleme kaydedildiğini belirten liderler, insani çabaların sonuç vermeye devam edeceği konusunda mutabakat sağladı.Rus tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engellerin kaldırılması yönünde somut adımlar atılması çağrısı yapan liderler, bunun 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da kabul edilen 'BM Genel Sekreteri'nin Karadeniz Paket Girişimi'nin yeniden tümüyle uygulamaya koyulmasına imkan sunacağının altını çizdi.AB ülkelerinin limanlarında el konulan 200 bin ton Rus gübresinin serbest bırakılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için BM'ye de çağrı yapan liderler, bu gübrelerin derhal ve karşılıksız olarak Afrika ülkelerine gönderilmesini istedi.Putin ve Afrikalı liderler, Ukrayna'da barışa giden bir yol açmak için Afrika ülkelerinin barış inisiyatifi kapsamında diyaloğu sürdürme konusunda da anlaşmaya vardı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074059731_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed82a7d89c29f3ccda84158168858c60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, afrika, ukrayna
vladimir putin, rusya, afrika, ukrayna

Putin ve Afrikalı liderlerden ortak bildiri: Ukrayna'da barışa giden yolu açmak için diyalog sürecek

14:54 04.08.2023 (güncellendi: 14:56 04.08.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinRusya- Afrika Forumu
Rusya- Afrika Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Temmuz'da 7 Afrika ülkesinin lideriyle yaptığı görüşme sonunda kabul edilen ortak bildiri Kremlin tarafından yayınlandı.
Putin, 28 Temmuz'da St.Petersburg'da Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ve Zambiya Dışişleri Bakanı Stanley Kakubo ile Afrika ülkelerinin Ukrayna'yla ilgili barış planını istişare etmiş ve görüşme sonunda bir ortak bildiri kabul edilmişti.

Kremlin'in kamuoyuyla paylaştığı ortak bildiriye göre 17 Haziran'daki ilk görüşmede başta silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelerdeki çocukların hakları ve Kiev ile Moskova arasındaki esir takası olmak üzere beşeri sorunlarla ilgili önerilerde ilerleme kaydedildiğini belirten liderler, insani çabaların sonuç vermeye devam edeceği konusunda mutabakat sağladı.

Rus tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engellerin kaldırılması yönünde somut adımlar atılması çağrısı yapan liderler, bunun 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da kabul edilen 'BM Genel Sekreteri'nin Karadeniz Paket Girişimi'nin yeniden tümüyle uygulamaya koyulmasına imkan sunacağının altını çizdi.

AB ülkelerinin limanlarında el konulan 200 bin ton Rus gübresinin serbest bırakılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için BM'ye de çağrı yapan liderler, bu gübrelerin derhal ve karşılıksız olarak Afrika ülkelerine gönderilmesini istedi.

Putin ve Afrikalı liderler, Ukrayna'da barışa giden bir yol açmak için Afrika ülkelerinin barış inisiyatifi kapsamında diyaloğu sürdürme konusunda da anlaşmaya vardı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала