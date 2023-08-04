https://sputniknews.com.tr/20230804/putin-ve-afrikali-liderlerden-ortak-bildiri-ukraynada-barisa-giden-yolu-acmak-icin-diyalog-surecek-1074374043.html

Putin ve Afrikalı liderlerden ortak bildiri: Ukrayna'da barışa giden yolu açmak için diyalog sürecek

Putin ve Afrikalı liderlerden ortak bildiri: Ukrayna'da barışa giden yolu açmak için diyalog sürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Temmuz'da 7 Afrika ülkesinin lideriyle yaptığı görüşme sonunda kabul edilen ortak bildiri Kremlin tarafından... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T14:54+0300

2023-08-04T14:54+0300

2023-08-04T14:56+0300

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vladimir putin

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afrika

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Putin, 28 Temmuz'da St.Petersburg'da Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ve Zambiya Dışişleri Bakanı Stanley Kakubo ile Afrika ülkelerinin Ukrayna'yla ilgili barış planını istişare etmiş ve görüşme sonunda bir ortak bildiri kabul edilmişti.Kremlin'in kamuoyuyla paylaştığı ortak bildiriye göre 17 Haziran'daki ilk görüşmede başta silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelerdeki çocukların hakları ve Kiev ile Moskova arasındaki esir takası olmak üzere beşeri sorunlarla ilgili önerilerde ilerleme kaydedildiğini belirten liderler, insani çabaların sonuç vermeye devam edeceği konusunda mutabakat sağladı.Rus tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engellerin kaldırılması yönünde somut adımlar atılması çağrısı yapan liderler, bunun 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da kabul edilen 'BM Genel Sekreteri'nin Karadeniz Paket Girişimi'nin yeniden tümüyle uygulamaya koyulmasına imkan sunacağının altını çizdi.AB ülkelerinin limanlarında el konulan 200 bin ton Rus gübresinin serbest bırakılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için BM'ye de çağrı yapan liderler, bu gübrelerin derhal ve karşılıksız olarak Afrika ülkelerine gönderilmesini istedi.Putin ve Afrikalı liderler, Ukrayna'da barışa giden bir yol açmak için Afrika ülkelerinin barış inisiyatifi kapsamında diyaloğu sürdürme konusunda da anlaşmaya vardı.

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