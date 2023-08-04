https://sputniknews.com.tr/20230804/polonya-ve-litvanya-belarusla-sinir-kapilarini-kapatma-olasiliginda-anlasmaya-vardi-1074384524.html
Polonya ve Litvanya, Belarus’la sınır kapılarını kapatma olasılığında anlaşmaya vardı
Polonya ve Litvanya, Belarus’la sınır kapılarını kapatma olasılığında anlaşmaya vardı
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ve Litvanyalı mevkidaşı Agne Bilotaite, bugünkü telefon görüşmesinde, Belarus kaynaklı tehditlere karşı olası... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T20:24+0300
2023-08-04T20:24+0300
2023-08-04T20:24+0300
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Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, sosyal medya hesabında, “Litvanya İçişleri Bakanı ile telefon görüşmesinde, Belarus kaynaklı tehditlere karşılık verme amacıyla tüm sınır kapılarının kapatılması ve Lukaşenko rejiminin tamamen tecrit edilmesine kadar varan ortak planları belirledik” diye yazdı.Daha önce Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin Başkanı Jarosław Kaczyński, Belarus’ta bulunan Wagner özel askeri şirket nedeniyle bu ülkeyle sınırı güçlendirdiklerini duyurmuştu. Polonya ayrıca Belarus savaş helikopterlerinin ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti.
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polonya, litvanya, belarus
polonya, litvanya, belarus
Polonya ve Litvanya, Belarus’la sınır kapılarını kapatma olasılığında anlaşmaya vardı
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Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ve Litvanyalı mevkidaşı Agne Bilotaite, bugünkü telefon görüşmesinde, Belarus kaynaklı tehditlere karşı olası tedbirleri değerlendirdi.
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, sosyal
medya hesabında, “Litvanya İçişleri Bakanı ile telefon görüşmesinde, Belarus kaynaklı tehditlere karşılık verme amacıyla tüm sınır kapılarının kapatılması ve Lukaşenko rejiminin tamamen tecrit edilmesine kadar varan ortak planları belirledik” diye yazdı.
Daha önce Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin Başkanı Jarosław Kaczyński, Belarus’ta bulunan Wagner özel askeri şirket nedeniyle bu ülkeyle sınırı güçlendirdiklerini duyurmuştu. Polonya ayrıca Belarus savaş helikopterlerinin ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti.