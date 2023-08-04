https://sputniknews.com.tr/20230804/polonya-ve-litvanya-belarusla-sinir-kapilarini-kapatma-olasiliginda-anlasmaya-vardi-1074384524.html

Polonya ve Litvanya, Belarus’la sınır kapılarını kapatma olasılığında anlaşmaya vardı

Polonya ve Litvanya, Belarus’la sınır kapılarını kapatma olasılığında anlaşmaya vardı

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ve Litvanyalı mevkidaşı Agne Bilotaite, bugünkü telefon görüşmesinde, Belarus kaynaklı tehditlere karşı olası... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T20:24+0300

2023-08-04T20:24+0300

2023-08-04T20:24+0300

dünya

polonya

litvanya

belarus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/13/1052906989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d2d7acfb2d6c4e44e4ae6dc0b86882a.jpg

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, sosyal medya hesabında, “Litvanya İçişleri Bakanı ile telefon görüşmesinde, Belarus kaynaklı tehditlere karşılık verme amacıyla tüm sınır kapılarının kapatılması ve Lukaşenko rejiminin tamamen tecrit edilmesine kadar varan ortak planları belirledik” diye yazdı.Daha önce Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin Başkanı Jarosław Kaczyński, Belarus’ta bulunan Wagner özel askeri şirket nedeniyle bu ülkeyle sınırı güçlendirdiklerini duyurmuştu. Polonya ayrıca Belarus savaş helikopterlerinin ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti.

polonya

litvanya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, litvanya, belarus