https://sputniknews.com.tr/20230804/peskov-abd-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-bolumunun-ifasina-katki-sunmali-1074377634.html
Peskov: ABD, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün ifasına katkı sunmalı
Peskov: ABD, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün ifasına katkı sunmalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün yerine getirilmesine katkı sunması gerektiğini söyledi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T16:03+0300
2023-08-04T16:03+0300
2023-08-04T16:05+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
abd
tahıl
dimitri peskov
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Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, Moskova'nın tahıl anlaşmasına ancak anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün hayata geçirilmesi halinde döneceğini bir kez daha vurguladı.Kremlin Sözcüsü, "ABD'nin herhangi bir şekilde güvenliği sağlamasına gerek yok. Güvenlik, tahıl anlaşması kapsamında ABD olmadan da sağlanıyordu. Eğer ABD'liler istiyorlarsa, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün yerine getirilmesine katkı sunmalılar. Bunu düşüneceklerine dair söz vermek yerine, yerine getirmeliler" dedi.Peskov, ABD bunu yerine getirir getirmez tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.
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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, abd, tahıl, dimitri peskov
dmitriy peskov, rusya, ukrayna, abd, tahıl, dimitri peskov
Peskov: ABD, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün ifasına katkı sunmalı
16:03 04.08.2023 (güncellendi: 16:05 04.08.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün yerine getirilmesine katkı sunması gerektiğini söyledi.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, Moskova'nın tahıl anlaşmasına ancak anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün hayata geçirilmesi halinde döneceğini bir kez daha vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, "ABD'nin herhangi bir şekilde güvenliği sağlamasına gerek yok. Güvenlik, tahıl anlaşması kapsamında ABD olmadan da sağlanıyordu. Eğer ABD'liler istiyorlarsa, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün yerine getirilmesine katkı sunmalılar. Bunu düşüneceklerine dair söz vermek yerine, yerine getirmeliler" dedi.
Peskov, ABD bunu yerine getirir getirmez tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.