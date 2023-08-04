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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/peskov-abd-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-bolumunun-ifasina-katki-sunmali-1074377634.html
Peskov: ABD, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün ifasına katkı sunmalı
Peskov: ABD, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün ifasına katkı sunmalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün yerine getirilmesine katkı sunması gerektiğini söyledi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T16:03+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
abd
tahıl
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Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, Moskova'nın tahıl anlaşmasına ancak anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün hayata geçirilmesi halinde döneceğini bir kez daha vurguladı.Kremlin Sözcüsü, "ABD'nin herhangi bir şekilde güvenliği sağlamasına gerek yok. Güvenlik, tahıl anlaşması kapsamında ABD olmadan da sağlanıyordu. Eğer ABD'liler istiyorlarsa, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün yerine getirilmesine katkı sunmalılar. Bunu düşüneceklerine dair söz vermek yerine, yerine getirmeliler" dedi.Peskov, ABD bunu yerine getirir getirmez tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.
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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, abd, tahıl, dimitri peskov
dmitriy peskov, rusya, ukrayna, abd, tahıl, dimitri peskov

Peskov: ABD, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün ifasına katkı sunmalı

16:03 04.08.2023 (güncellendi: 16:05 04.08.2023)
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Multimedya arşivine gidinTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün yerine getirilmesine katkı sunması gerektiğini söyledi.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, Moskova'nın tahıl anlaşmasına ancak anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün hayata geçirilmesi halinde döneceğini bir kez daha vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, "ABD'nin herhangi bir şekilde güvenliği sağlamasına gerek yok. Güvenlik, tahıl anlaşması kapsamında ABD olmadan da sağlanıyordu. Eğer ABD'liler istiyorlarsa, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün yerine getirilmesine katkı sunmalılar. Bunu düşüneceklerine dair söz vermek yerine, yerine getirmeliler" dedi.

Peskov, ABD bunu yerine getirir getirmez tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.
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