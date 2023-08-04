https://sputniknews.com.tr/20230804/peskov-abd-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-bolumunun-ifasina-katki-sunmali-1074377634.html

Peskov: ABD, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün ifasına katkı sunmalı

Peskov: ABD, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün ifasına katkı sunmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün yerine getirilmesine katkı sunması gerektiğini söyledi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T16:03+0300

2023-08-04T16:03+0300

2023-08-04T16:05+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

rusya

ukrayna

abd

tahıl

dimitri peskov

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Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, Moskova'nın tahıl anlaşmasına ancak anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün hayata geçirilmesi halinde döneceğini bir kez daha vurguladı.Kremlin Sözcüsü, "ABD'nin herhangi bir şekilde güvenliği sağlamasına gerek yok. Güvenlik, tahıl anlaşması kapsamında ABD olmadan da sağlanıyordu. Eğer ABD'liler istiyorlarsa, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün yerine getirilmesine katkı sunmalılar. Bunu düşüneceklerine dair söz vermek yerine, yerine getirmeliler" dedi.Peskov, ABD bunu yerine getirir getirmez tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, abd, tahıl, dimitri peskov