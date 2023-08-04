https://sputniknews.com.tr/20230804/olimpija-ljubljana-galatasaray-macinda-isvecli-hakem-andreas-ekberg-duduk-calacak-1074381272.html
Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçında İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak
Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçında İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak
Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T17:28+0300
2023-08-04T17:28+0300
2023-08-04T17:28+0300
spor
galatasaray sk
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos Salı günü başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak Olimpija Ljubljana-Galatasaray mücadelesinde İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg üstlenecek.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.
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galatasaray sk
Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçında İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak
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Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos Salı günü başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak Olimpija Ljubljana-Galatasaray mücadelesinde İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.
Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.