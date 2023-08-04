https://sputniknews.com.tr/20230804/olimpija-ljubljana-galatasaray-macinda-isvecli-hakem-andreas-ekberg-duduk-calacak-1074381272.html

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçında İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçında İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak

Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T17:28+0300

2023-08-04T17:28+0300

2023-08-04T17:28+0300

spor

galatasaray sk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065077606_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_67d60a29339b98d46cffa674ef6d14ad.jpg

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos Salı günü başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak Olimpija Ljubljana-Galatasaray mücadelesinde İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg üstlenecek.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray sk