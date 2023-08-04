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https://sputniknews.com.tr/20230804/oldurdugu-babasinin-kredi-kartiyla-kiz-arkadasina-altin-almis-1074369300.html
Öldürdüğü babasının kredi kartıyla kız arkadaşına altın almış
Öldürdüğü babasının kredi kartıyla kız arkadaşına altın almış
Bursa'da yaklaşık 6 ay önce babasını öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Sanık iddianameye... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T13:27+0300
2023-08-04T13:27+0300
türkiye
cinayet
iddianame
bursa
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 60 yaşındaki Mustafa Demirel'in 11 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'ndeki evinde tüfekle öldürülmüş bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktulün 32 yaşındaki oğlu Hakan Demirel'in çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi.Kayıp ihbarında bulunmuşİddianamede, Hakan Demirel'in en son 9 Şubat'ta babasıyla evindeki görüşmesinde, bir arkadaşına ait otomobili ve ona ait kredi kartını istediği, bunları alıp kendi evine gittiği bilgisine yer verildi.Sanığın daha sonra babasına kredi kartıyla altın alışverişi yapacağını SMS'yle bildirdiğini ancak cevap alamadığını, bunun üzerine ağabeyi H.D. ve akrabaları olan M.P. ile Kükürtlü Mahallesi'ndeki adrese gittiklerinde babasını bulamadıklarını, 10 Şubat'ta polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarı yaptıklarını söylediği de iddianamede yer aldı.Şüpheli davranışlarda bulunması nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan Hakan Demirel'in, emniyet görevlileriyle yaptığı görüşmede olayı tüm ayrıntıları ile anlatacağını söylemesi üzerine yeniden alınan ifadesinde, 6 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, kendisinin annesi ile yaşadığını, 2021 yılında kız arkadaşı Ezgi I. ile tanıştığını ve evlenmeye karar verdiklerini anlattığı belirtildi.Demirel, kız arkadaşını ailesiyle tanıştırdığını ancak babasının, Ezgi I'nın ailesini araştırıp uygun bulmadığını belirterek, kız arkadaşıyla ayrılması gerektiğini söylediğini, hatta kız arkadaşının ailesini arayarak kendisini kötüleyip Ezgi I'nın kendisinden ayrılmasına sebep olduğunu iddia etti.Babasını öldürmeden önce tüfeği nasıl kullandığını sormuşSanık ifadesinde, 2022 yılının aralık ayında kız arkadaşıyla barıştıklarını, bunu babasına söylediğinde kendisine küfrettiğini, en son 9 Şubat'ta babasıyla konuşarak kız arkadaşı ile evlenmesi konusunda ikna etmek için babasının evine gittiğini anlattı.Hakan Demirel'in, kız arkadaşıyla mobil uygulama üzerinden konuştuklarını gören babasının kendisini darbederek küfrettiğine, kendisini öldüreceğini düşünerek ona ait tüfekle arkasından birkaç el ateş ettiğine ilişkin ifadelerine de iddianamede yer verildi.Tüfeği saklayıp uyumuşEvde hiçbir şeye dokunmadan olayda kullandığı tüfeği ve otomobilin anahtarını alarak bu araçla olay yerinden uzaklaştığını belirten sanığın, evine gidip tüfeği tuvaletinin üzerindeki bölmeye sakladığını, daha sonra uyuduğunu söylediği kaydedildi.Kredi kartıyla altın alıp kayıp ihbarı yapmışSanık ifadesinde, ertesi gün kız arkadaşı Ezgi I. ile buluşarak Kapalı Çarşı'ya gittiklerini ve babasının kredi kartıyla 3 cumhuriyet altını aldığını, daha sonra kız arkadaşının annesini de yanına alarak alıveriş merkezine gidip alışveriş yaptığını, kendisinden şüphelenilmesin diye polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarında bulunduğunu itiraf etti.İddianamede, olay günü babasının tüfeğini eline alarak bununla nasıl ateş edildiğini sorduğu, daha sonra cinayeti işlediği belirlenen Hakan Demirel'in "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.Tutuklu sanığın yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ekim ayında başlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230722/3-gundur-kaciyordu-kiracisini-olduren-katil-ev-sahibi-yakalandi-1073835720.html
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cinayet, iddianame, bursa
cinayet, iddianame, bursa

Öldürdüğü babasının kredi kartıyla kız arkadaşına altın almış

13:27 04.08.2023
© AABursa cinayet
Bursa cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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Bursa'da yaklaşık 6 ay önce babasını öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Sanık iddianameye yansıyan ifadesinde, cinayetin ardından babasının kredi kartıyla kız arkadaşına 3 cumhuriyet altını aldığını itiraf etti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 60 yaşındaki Mustafa Demirel'in 11 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'ndeki evinde tüfekle öldürülmüş bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktulün 32 yaşındaki oğlu Hakan Demirel'in çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi.

Kayıp ihbarında bulunmuş

İddianamede, Hakan Demirel'in en son 9 Şubat'ta babasıyla evindeki görüşmesinde, bir arkadaşına ait otomobili ve ona ait kredi kartını istediği, bunları alıp kendi evine gittiği bilgisine yer verildi.
Sanığın daha sonra babasına kredi kartıyla altın alışverişi yapacağını SMS'yle bildirdiğini ancak cevap alamadığını, bunun üzerine ağabeyi H.D. ve akrabaları olan M.P. ile Kükürtlü Mahallesi'ndeki adrese gittiklerinde babasını bulamadıklarını, 10 Şubat'ta polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarı yaptıklarını söylediği de iddianamede yer aldı.
Şüpheli davranışlarda bulunması nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan Hakan Demirel'in, emniyet görevlileriyle yaptığı görüşmede olayı tüm ayrıntıları ile anlatacağını söylemesi üzerine yeniden alınan ifadesinde, 6 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, kendisinin annesi ile yaşadığını, 2021 yılında kız arkadaşı Ezgi I. ile tanıştığını ve evlenmeye karar verdiklerini anlattığı belirtildi.
Demirel, kız arkadaşını ailesiyle tanıştırdığını ancak babasının, Ezgi I'nın ailesini araştırıp uygun bulmadığını belirterek, kız arkadaşıyla ayrılması gerektiğini söylediğini, hatta kız arkadaşının ailesini arayarak kendisini kötüleyip Ezgi I'nın kendisinden ayrılmasına sebep olduğunu iddia etti.

Babasını öldürmeden önce tüfeği nasıl kullandığını sormuş

Sanık ifadesinde, 2022 yılının aralık ayında kız arkadaşıyla barıştıklarını, bunu babasına söylediğinde kendisine küfrettiğini, en son 9 Şubat'ta babasıyla konuşarak kız arkadaşı ile evlenmesi konusunda ikna etmek için babasının evine gittiğini anlattı.
Hakan Demirel'in, kız arkadaşıyla mobil uygulama üzerinden konuştuklarını gören babasının kendisini darbederek küfrettiğine, kendisini öldüreceğini düşünerek ona ait tüfekle arkasından birkaç el ateş ettiğine ilişkin ifadelerine de iddianamede yer verildi.

Tüfeği saklayıp uyumuş

Evde hiçbir şeye dokunmadan olayda kullandığı tüfeği ve otomobilin anahtarını alarak bu araçla olay yerinden uzaklaştığını belirten sanığın, evine gidip tüfeği tuvaletinin üzerindeki bölmeye sakladığını, daha sonra uyuduğunu söylediği kaydedildi.

Kredi kartıyla altın alıp kayıp ihbarı yapmış

Sanık ifadesinde, ertesi gün kız arkadaşı Ezgi I. ile buluşarak Kapalı Çarşı'ya gittiklerini ve babasının kredi kartıyla 3 cumhuriyet altını aldığını, daha sonra kız arkadaşının annesini de yanına alarak alıveriş merkezine gidip alışveriş yaptığını, kendisinden şüphelenilmesin diye polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarında bulunduğunu itiraf etti.
İddianamede, olay günü babasının tüfeğini eline alarak bununla nasıl ateş edildiğini sorduğu, daha sonra cinayeti işlediği belirlenen Hakan Demirel'in "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Tutuklu sanığın yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ekim ayında başlanacak.
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2023
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3 gündür kaçıyordu: Kiracısını öldüren katil ev sahibi yakalandı
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