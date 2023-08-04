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https://sputniknews.com.tr/20230804/meteoroloji-uyardi-eyyam-i-bahur-etkisini-artirdi-istanbul-dahil-cok-sayida-ili-vuracak-1074356659.html
Meteoroloji uyardı, 'Eyyam-ı Bahur' etkisini artırdı: İstanbul dahil çok sayıda ili vuracak
Meteoroloji uyardı, 'Eyyam-ı Bahur' etkisini artırdı: İstanbul dahil çok sayıda ili vuracak
Yazın en sıcak ve bunaltıcı günlerini tanımlayan "Eyyam-ı Bahur" sıcakları, etkisini sürüdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava raporuna göre, 47 ilde... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T07:09+0300
2023-08-04T07:17+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Yazın en sıcak ve bunaltıcı günlerini tanımlayan "Eyyam-ı bahur" sıcakları dün itibarıyla etkisini göstermeye başladı. Termometreler Aydın'da 39, İzmir, Denizli ve Manisa'da 38 dereceyi gösterdi. Megakent ise bu kez de Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde dün itibarıyla etkisini göstermeye başlayan yeni bir sıcak hava dalgasıyla kavruluyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığının yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurdun, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgâr uyarısıRüzgârın Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzlukları karşı(Ulaşımda aksamalar, Çadır uçması gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 36°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 42°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kahramanmaraş çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde Batılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 28°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 29°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, yarın kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluVAN °C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkEyyam-ı bahur ne demek?"Eyyam-ı bahur"; "Çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak da tanımlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230803/meteoroloji-uyardi-eyyam-i-bahur-istanbulu-kavuracak-1074315241.html
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Meteoroloji uyardı, 'Eyyam-ı Bahur' etkisini artırdı: İstanbul dahil çok sayıda ili vuracak

07:09 04.08.2023 (güncellendi: 07:17 04.08.2023)
© AA / Berk Özkanİstanbul sıcak hava
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA / Berk Özkan
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Yazın en sıcak ve bunaltıcı günlerini tanımlayan "Eyyam-ı Bahur" sıcakları, etkisini sürüdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava raporuna göre, 47 ilde sıcak hava etkili olacak. Hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde yağış bekleniyor.
Yazın en sıcak ve bunaltıcı günlerini tanımlayan "Eyyam-ı bahur" sıcakları dün itibarıyla etkisini göstermeye başladı. Termometreler Aydın'da 39, İzmir, Denizli ve Manisa'da 38 dereceyi gösterdi. Megakent ise bu kez de Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde dün itibarıyla etkisini göstermeye başlayan yeni bir sıcak hava dalgasıyla kavruluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığının yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurdun, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgârın Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzlukları karşı(Ulaşımda aksamalar, Çadır uçması gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kahramanmaraş çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde Batılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Eyyam-ı bahur ne demek?

"Eyyam-ı bahur"; "Çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak da tanımlanıyor.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji uyardı: 'Eyyam-ı bahur' İstanbul'u kavuracak
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