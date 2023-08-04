https://sputniknews.com.tr/20230804/kenyada-3-gun-suren-gosterilerde-10-kisi-olduruldu-1074386915.html
Kenya'da 3 gün süren gösterilerde 10 kişi öldürüldü
Kenya'da 3 gün süren gösterilerde 10 kişi öldürüldü
Kenya'da 23 Temmuz'da başlayan ve 3 gün süren hükümet karşıtı gösterilerde 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T21:59+0300
2023-08-04T21:59+0300
2023-08-04T21:59+0300
dünya
kenya
protesto
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Kenya Tabipler Birliği, Kenya Uluslararası Af Örgütü ve Kenya Hukuk Derneği tarafından muhalif gösterilerle ilgili hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşıldı.Raporda, 23-25 Temmuz'da düzenlenen üç günlük protesto gösterilerinde 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.Gösterilerde hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun silahla vurularak can verdiği belirtilen raporda, yaralanmaların da daha çok polis kurşunu nedeniyle olduğu aktarıldı.Saha araştırması ve tanıklarla yapılan mülakatlara dayanan raporda, en az 47 kişinin silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "Göstericilere karşı polis aşırı güç kullandı" ifadeleri kullanıldı.Kenya polisi raporla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Muhalif Azimio koalisyonun lideri Raila Odinga liderliğindeki muhalifler, hükümetin çıkardığı vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkarak hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.Geçen ay yapılan hükümet karşıtı gösterilere izin vermeyen güvenlik güçleri, protestoculara sert müdahale etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230802/nijerde-neler-oluyor-kilavuzu-fransanin-somurgeci-yolunun-sonu-1074300604.html
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kenya, protesto
Kenya'da 3 gün süren gösterilerde 10 kişi öldürüldü
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Kenya'da 23 Temmuz'da başlayan ve 3 gün süren hükümet karşıtı gösterilerde 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kenya Tabipler Birliği, Kenya Uluslararası Af Örgütü ve Kenya Hukuk Derneği tarafından muhalif gösterilerle ilgili hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşıldı.
Raporda, 23-25 Temmuz'da düzenlenen üç günlük protesto gösterilerinde 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Gösterilerde hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun silahla vurularak can verdiği belirtilen raporda, yaralanmaların da daha çok polis kurşunu nedeniyle olduğu aktarıldı.
Saha araştırması ve tanıklarla yapılan mülakatlara dayanan raporda, en az 47 kişinin silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "Göstericilere karşı polis aşırı güç kullandı" ifadeleri kullanıldı.
Kenya polisi raporla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Muhalif Azimio koalisyonun lideri Raila Odinga liderliğindeki muhalifler, hükümetin çıkardığı vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkarak hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.
Geçen ay yapılan hükümet karşıtı gösterilere izin vermeyen güvenlik güçleri, protestoculara sert müdahale etmişti.