Kayıp ekonomistin eşi açıkladı: Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Üniversite mi, bölüm mü tercih edilmeli?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Elektrikli scooter kiralama platformları ve gündemden gelişmeler
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230804/kayip-ekonomistin-esi-acikladi-berzegi-bulana-1-milyon-tl-odul-1074357810.html
Kayıp ekonomistin eşi açıkladı: Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül
Kayıp ekonomistin eşi açıkladı: Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül
İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T08:01+0300
2023-08-04T08:01+0300
türkiye
korhan berzeg
kayıp
balıkesir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072862918_89:0:823:413_1920x0_80_0_0_5deb2e96e530757b485ea8da4c1f44fc.jpg
Dünya Bankası'nın eski Asya Direktörü ve ekonomist Korhan Berzeg'e 49 gündür ulaşılamıyor. 17 Haziran'da evinden köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg'den bölgede herhangi bir ize rastlanmadı.Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg Sabah'a açıklamalarda bulundu. Angela Berzeg, 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg şöyle konuştu: "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız. üm Balıkesir'den hatta tüm Türkiye'den yardım istiyorum; lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Ailecek uyuyamıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Belirsizlik çok zor."'Türkiye'ye dönme isteği vardı'Korhan Berzeg ile Washington'da tanıştıklarını belirten Angela Berzeg, "İlk görüşte aşktı ve aşkımız hep devam etti. 52 yıldır evliyiz. 1 kızımız var" dedi.Ünlü ekonomistin çok doğrucu, disiplinli, prensipli ve şahsına münhasır biri olduğunun söyleyen Berzeg, "Onu tanımlamak çok zor, onu bir kalıba koyamayız. O kadar dürüst biridir ki; yaptığı iş ya da bulunduğu ortam herhangi bir yanlışlık barındırıyorsa orayı hemen terk eder" ifadelerini kullandı.Berzeg konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onu tanıdığım ilk günden beri içinde hep Türkiye'ye dönme isteği vardı. O, Türkiye'ye hizmet etmek istiyordu. Biz Washington ve Suudi Arabistan'da yaşadık. Sonra da Türkiye'ye geldik. Onun Türkiye sevgisi aileye duyulan özlem değildi tamamen ideolojikti. İdeolojileri arasında Türkiye'ye fayda sağlamak vardı her zaman."Korhan Berzeg'in Gönen'deki kerpiçten yapılmış aile yadigari evini yıllar içinde restore ettiğini ve 15 yıldır yaz aylarında oraya gidip kaldıklarını anlatan Berzeg, "Korhan, Armutlu'ya, o köye aşıktı.17 Haziran'da yürüyüşe çıktı ve 49 gündür hiçbir iz yok kocamdan. Korhan'ın herhangi bir hastalığı yoktu. Dinç ve sağlıklıydı. Zaman zaman unutkanlık yaşardı, yaşının getirdiği bir şey" ifadelerini kullandı.'Dosya üzerinde gizlilik kararı'Av. M. Emre Akkaş ise; "Müvekkilimiz Angela Hanım çok mahzun durumdadır. Bizler de Korhan Bey'i arama çalışmalarının; jandarma ekiplerinin ve güvenlik güçlerimizin hassasiyetli, yoğun ve aktif çabaları ile devam ettiğini takip ediyoruz. Korhan Bey'in kaybolması üzerine açılan soruşturma dosyası da Bandırma Adliyesine bağlı Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmektedir. Dosya üzerinde gizlilik kararı tesis edildiğinden şu an için soruşturma dosyası hakkında herhangi bir bilgi vermemiz uygun değildir. Korhan Bey'in bulunması için teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir" dedi
https://sputniknews.com.tr/20230706/kayip-ekonomistin-esi-konustu-bir-trajedinin-icindeyim--1073223079.html
türkiye
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072862918_181:0:732:413_1920x0_80_0_0_f6d0020bfd4cbb3819bf7cb5ddbc250c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
korhan berzeg, kayıp, balıkesir
korhan berzeg, kayıp, balıkesir

Kayıp ekonomistin eşi açıkladı: Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

08:01 04.08.2023
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞKorhan Berzeg
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞ
Abone olTelegram
İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'den henüz bir iz bulunamadı. Eşi Angela Berzeg, Korhan Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül vereceğini söyledi.
Dünya Bankası'nın eski Asya Direktörü ve ekonomist Korhan Berzeg'e 49 gündür ulaşılamıyor. 17 Haziran'da evinden köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg'den bölgede herhangi bir ize rastlanmadı.
Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg Sabah'a açıklamalarda bulundu. Angela Berzeg, 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.
Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg şöyle konuştu:
"Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız. üm Balıkesir'den hatta tüm Türkiye'den yardım istiyorum; lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Ailecek uyuyamıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Belirsizlik çok zor."

'Türkiye'ye dönme isteği vardı'

Korhan Berzeg ile Washington'da tanıştıklarını belirten Angela Berzeg, "İlk görüşte aşktı ve aşkımız hep devam etti. 52 yıldır evliyiz. 1 kızımız var" dedi.Ünlü ekonomistin çok doğrucu, disiplinli, prensipli ve şahsına münhasır biri olduğunun söyleyen Berzeg, "Onu tanımlamak çok zor, onu bir kalıba koyamayız. O kadar dürüst biridir ki; yaptığı iş ya da bulunduğu ortam herhangi bir yanlışlık barındırıyorsa orayı hemen terk eder" ifadelerini kullandı.
Berzeg konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Onu tanıdığım ilk günden beri içinde hep Türkiye'ye dönme isteği vardı. O, Türkiye'ye hizmet etmek istiyordu. Biz Washington ve Suudi Arabistan'da yaşadık. Sonra da Türkiye'ye geldik. Onun Türkiye sevgisi aileye duyulan özlem değildi tamamen ideolojikti. İdeolojileri arasında Türkiye'ye fayda sağlamak vardı her zaman."
Korhan Berzeg'in Gönen'deki kerpiçten yapılmış aile yadigari evini yıllar içinde restore ettiğini ve 15 yıldır yaz aylarında oraya gidip kaldıklarını anlatan Berzeg, "Korhan, Armutlu'ya, o köye aşıktı.17 Haziran'da yürüyüşe çıktı ve 49 gündür hiçbir iz yok kocamdan. Korhan'ın herhangi bir hastalığı yoktu. Dinç ve sağlıklıydı. Zaman zaman unutkanlık yaşardı, yaşının getirdiği bir şey" ifadelerini kullandı.

'Dosya üzerinde gizlilik kararı'

Av. M. Emre Akkaş ise; "Müvekkilimiz Angela Hanım çok mahzun durumdadır. Bizler de Korhan Bey'i arama çalışmalarının; jandarma ekiplerinin ve güvenlik güçlerimizin hassasiyetli, yoğun ve aktif çabaları ile devam ettiğini takip ediyoruz. Korhan Bey'in kaybolması üzerine açılan soruşturma dosyası da Bandırma Adliyesine bağlı Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmektedir. Dosya üzerinde gizlilik kararı tesis edildiğinden şu an için soruşturma dosyası hakkında herhangi bir bilgi vermemiz uygun değildir. Korhan Bey'in bulunması için teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir" dedi
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
TÜRKİYE
Kayıp ekonomistin eşi konuştu: Bir trajedinin içindeyim
6 Temmuz, 07:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала