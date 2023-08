https://sputniknews.com.tr/20230804/kayip-ekonomistin-esi-acikladi-berzegi-bulana-1-milyon-tl-odul-1074357810.html

Kayıp ekonomistin eşi açıkladı: Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan...

Dünya Bankası'nın eski Asya Direktörü ve ekonomist Korhan Berzeg'e 49 gündür ulaşılamıyor. 17 Haziran'da evinden köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg'den bölgede herhangi bir ize rastlanmadı.Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg Sabah'a açıklamalarda bulundu. Angela Berzeg, 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg şöyle konuştu: "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız. üm Balıkesir'den hatta tüm Türkiye'den yardım istiyorum; lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Ailecek uyuyamıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Belirsizlik çok zor."'Türkiye'ye dönme isteği vardı'Korhan Berzeg ile Washington'da tanıştıklarını belirten Angela Berzeg, "İlk görüşte aşktı ve aşkımız hep devam etti. 52 yıldır evliyiz. 1 kızımız var" dedi.Ünlü ekonomistin çok doğrucu, disiplinli, prensipli ve şahsına münhasır biri olduğunun söyleyen Berzeg, "Onu tanımlamak çok zor, onu bir kalıba koyamayız. O kadar dürüst biridir ki; yaptığı iş ya da bulunduğu ortam herhangi bir yanlışlık barındırıyorsa orayı hemen terk eder" ifadelerini kullandı.Berzeg konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onu tanıdığım ilk günden beri içinde hep Türkiye'ye dönme isteği vardı. O, Türkiye'ye hizmet etmek istiyordu. Biz Washington ve Suudi Arabistan'da yaşadık. Sonra da Türkiye'ye geldik. Onun Türkiye sevgisi aileye duyulan özlem değildi tamamen ideolojikti. İdeolojileri arasında Türkiye'ye fayda sağlamak vardı her zaman."Korhan Berzeg'in Gönen'deki kerpiçten yapılmış aile yadigari evini yıllar içinde restore ettiğini ve 15 yıldır yaz aylarında oraya gidip kaldıklarını anlatan Berzeg, "Korhan, Armutlu'ya, o köye aşıktı.17 Haziran'da yürüyüşe çıktı ve 49 gündür hiçbir iz yok kocamdan. Korhan'ın herhangi bir hastalığı yoktu. Dinç ve sağlıklıydı. Zaman zaman unutkanlık yaşardı, yaşının getirdiği bir şey" ifadelerini kullandı.'Dosya üzerinde gizlilik kararı'Av. M. Emre Akkaş ise; "Müvekkilimiz Angela Hanım çok mahzun durumdadır. Bizler de Korhan Bey'i arama çalışmalarının; jandarma ekiplerinin ve güvenlik güçlerimizin hassasiyetli, yoğun ve aktif çabaları ile devam ettiğini takip ediyoruz. Korhan Bey'in kaybolması üzerine açılan soruşturma dosyası da Bandırma Adliyesine bağlı Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmektedir. Dosya üzerinde gizlilik kararı tesis edildiğinden şu an için soruşturma dosyası hakkında herhangi bir bilgi vermemiz uygun değildir. Korhan Bey'in bulunması için teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir" dedi

