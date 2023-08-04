https://sputniknews.com.tr/20230804/japonyada-patlayan-borudan-fiskiran-su-50-metre-yukseklige-ulasti-1074371010.html
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı
Japonya'da bir nehir üzerinden geçen su borusunun patlaması sonucu fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T13:56+0300
2023-08-04T13:56+0300
2023-08-04T13:58+0300
dünya
su
boru
patlama
japonya
video
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Japonya'nın Shizuoka eyaletinde bulunan Hamamatsu şehrindeki bir nehir üzerinden geçen 70 santimetre çapındaki su borusu 02.45 sıralarında patladı. Arızanın borunun içindeki havayı dışarı atmaya yarayan hava valfinin kırılması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Patlayan borudan fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi.
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Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı
2023-08-04T13:56+0300
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su, boru, patlama, japonya, video, видео
su, boru, patlama, japonya, video, видео
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı
13:56 04.08.2023 (güncellendi: 13:58 04.08.2023) Abone ol
Japonya'da bir nehir üzerinden geçen su borusunun patlaması sonucu fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi.
Japonya'nın Shizuoka eyaletinde bulunan Hamamatsu şehrindeki bir nehir üzerinden geçen 70 santimetre çapındaki su borusu 02.45 sıralarında patladı.
Arızanın borunun içindeki havayı dışarı atmaya yarayan hava valfinin kırılması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Patlayan borudan fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi.