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https://sputniknews.com.tr/20230804/japonyada-patlayan-borudan-fiskiran-su-50-metre-yukseklige-ulasti-1074371010.html
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı
Japonya'da bir nehir üzerinden geçen su borusunun patlaması sonucu fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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Japonya'nın Shizuoka eyaletinde bulunan Hamamatsu şehrindeki bir nehir üzerinden geçen 70 santimetre çapındaki su borusu 02.45 sıralarında patladı. Arızanın borunun içindeki havayı dışarı atmaya yarayan hava valfinin kırılması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Patlayan borudan fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi.
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Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı
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su, boru, patlama, japonya, video, видео
su, boru, patlama, japonya, video, видео

Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı

13:56 04.08.2023 (güncellendi: 13:58 04.08.2023)
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Japonya'da bir nehir üzerinden geçen su borusunun patlaması sonucu fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi.
Japonya'nın Shizuoka eyaletinde bulunan Hamamatsu şehrindeki bir nehir üzerinden geçen 70 santimetre çapındaki su borusu 02.45 sıralarında patladı.
Arızanın borunun içindeki havayı dışarı atmaya yarayan hava valfinin kırılması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Patlayan borudan fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi.
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