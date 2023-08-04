https://sputniknews.com.tr/20230804/istanbulun-7-ilcesinde-su-kesintisi-sular-ne-zaman-gelecek-1074363290.html
İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Ataşehir... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T11:29+0300
2023-08-04T11:29+0300
2023-08-04T11:29+0300
türkiye
istanbul
su kesintisi
mahalle
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İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 4 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi:Ataşehir, Ferhatpaşa MahallesiKağıthane, Şirintepe MahallesiBağcılar, Mahmutbey MahallesiÜsküdar, Güzeltepe MahallesiKüçükçekmece, Cennet MahallesiÇatalca, Kestanelik MahallesiBakırköy, Zeytinlik Mahallesi
https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbulun-6-ilcesinde-24-saat-sureli-su-kesintisi-uygulanacak-1072573057.html
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istanbul, su kesintisi, mahalle
istanbul, su kesintisi, mahalle
İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Ataşehir ilçesinde yer alan Ferhatpaşa Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, öğle saatlerine kadar su verilemeyecek.
İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 4 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi:
Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi
Kağıthane, Şirintepe Mahallesi
Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi
Üsküdar, Güzeltepe Mahallesi
Küçükçekmece, Cennet Mahallesi
Çatalca, Kestanelik Mahallesi
Bakırköy, Zeytinlik Mahallesi