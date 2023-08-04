https://sputniknews.com.tr/20230804/isid-orgutun-liderinin-olduruldugunu-dogruladi-ve-yeni-liderin-ismini-verdi-1074379183.html

IŞİD, liderinin öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, liderinin öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, lideri El Kureyşi'nin öldürüldüğünü doğruladı ve yeni atanan lideri açıkladı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T16:42+0300

2023-08-04T16:42+0300

2023-08-04T16:55+0300

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IŞİD, örgütün son lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin ölümünü doğruladı ve yerine Ebu Hafs el-Haşimi el-Kureyşi'nin atandığını açıkladı.Örgüt, liderinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) grubuyla yaşanan 'doğrudan çatışmalarda' öldürüldüğünü duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında IŞİD liderinin Türk istihbaratı tarafından öldürüldüğünü söylemişti. IŞİD ise liderlerinin HTŞ tarafından öldürüldüğünü ve cansız bedeninin Türkiye'ye teslim edildiğini söylüyor. Ebu Hafs el-Haşimi el-Kureyşi, kuruluşundan bu yana örgütün beşinci lideri. Kasım 2022'de IŞİD, önceki liderlerinden Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı. Selefi Ebu İbrahim el-Kureyşi de Şubat 2022'de ABD'nin İdlib vilayetinde düzenlediği bir baskında öldürülmüştü. Grubun ilk lideri Ebu Bekir el-Bağdadi ise Ekim 2019'da İdlib'de öldürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230430/cumhurbaskani-erdogan-14-mayista-insallah-yeni-bir-rekor-kiracagimiza-inaniyorum-1070409496.html

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