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IŞİD, liderinin öldürüldüğünü doğruladı
IŞİD, liderinin öldürüldüğünü doğruladı
IŞİD, lideri El Kureyşi'nin öldürüldüğünü doğruladı ve yeni atanan lideri açıkladı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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IŞİD, örgütün son lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin ölümünü doğruladı ve yerine Ebu Hafs el-Haşimi el-Kureyşi'nin atandığını açıkladı.Örgüt, liderinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) grubuyla yaşanan 'doğrudan çatışmalarda' öldürüldüğünü duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında IŞİD liderinin Türk istihbaratı tarafından öldürüldüğünü söylemişti. IŞİD ise liderlerinin HTŞ tarafından öldürüldüğünü ve cansız bedeninin Türkiye'ye teslim edildiğini söylüyor. Ebu Hafs el-Haşimi el-Kureyşi, kuruluşundan bu yana örgütün beşinci lideri. Kasım 2022'de IŞİD, önceki liderlerinden Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı. Selefi Ebu İbrahim el-Kureyşi de Şubat 2022'de ABD'nin İdlib vilayetinde düzenlediği bir baskında öldürülmüştü. Grubun ilk lideri Ebu Bekir el-Bağdadi ise Ekim 2019'da İdlib'de öldürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230430/cumhurbaskani-erdogan-14-mayista-insallah-yeni-bir-rekor-kiracagimiza-inaniyorum-1070409496.html
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işid, operasyon, ölüm
işid, operasyon, ölüm

IŞİD, liderinin öldürüldüğünü doğruladı

16:42 04.08.2023 (güncellendi: 16:55 04.08.2023)
© AP Photo / Khalid MohammedIŞİD savaşçılarının IŞİD bayrağı çizilmiş kampında denetim yapan Irak askeri (Musul, Irak, Mart 2017)
IŞİD savaşçılarının IŞİD bayrağı çizilmiş kampında denetim yapan Irak askeri (Musul, Irak, Mart 2017) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Khalid Mohammed
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IŞİD, lideri El Kureyşi'nin öldürüldüğünü doğruladı ve yeni atanan lideri açıkladı.
IŞİD, örgütün son lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin ölümünü doğruladı ve yerine Ebu Hafs el-Haşimi el-Kureyşi'nin atandığını açıkladı.
Örgüt, liderinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) grubuyla yaşanan 'doğrudan çatışmalarda' öldürüldüğünü duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında IŞİD liderinin Türk istihbaratı tarafından öldürüldüğünü söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Erdoğan: Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi etkisiz hale getirildi
30 Nisan, 22:47
IŞİD ise liderlerinin HTŞ tarafından öldürüldüğünü ve cansız bedeninin Türkiye'ye teslim edildiğini söylüyor.
Ebu Hafs el-Haşimi el-Kureyşi, kuruluşundan bu yana örgütün beşinci lideri.
Kasım 2022'de IŞİD, önceki liderlerinden Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı. Selefi Ebu İbrahim el-Kureyşi de Şubat 2022'de ABD'nin İdlib vilayetinde düzenlediği bir baskında öldürülmüştü.
Grubun ilk lideri Ebu Bekir el-Bağdadi ise Ekim 2019'da İdlib'de öldürüldü.
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