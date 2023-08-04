Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain felç geçirdiğini açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Özkara: Akbelen’de Anayasa ihlali yapılıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Hükümet masada avucu açık oturmalı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay renklendiricilerin çocuklara olumsuz etkileri!
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230804/iron-maidenin-bateristi-nicko-mcbrain-felc-gecirdigini-acikladi-1074382562.html
Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain felç geçirdiğini açıkladı
Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain felç geçirdiğini açıkladı
Iron Maiden'ın davulcusu Nicko McBrain, felç geçirdiğini ve şimdilik yüzde 70 iyileştiğini açıkladı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T18:34+0300
2023-08-04T18:42+0300
yaşam
felç
iron maiden
metal
inme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074382406_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_78fac074f0dadf0ade46e7c160197c5b.jpg
İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın davulcusu Nicko McBrain, ocak ayında inme geçirdiğini ve felçli kaldığını açıkladı.Gerçek adı Michael Henry McBrain olan 71 yaşındaki müzisyen, Instagram paylaşımında hastalıkla mücadelesini hayranlarına anlattı. Şu anda yüzde 70 iyileştiğini söyleyen rock yıldızı, performansından endişe duyduğu için hayranlarına hastalığı hakkında bilgi vermek istediğini belirtti.NTV’nin aktardığına göre, daha iyi durumda olduğunu doğrulayan bir video paylaşan McBrain, sağlık sorunlarını ayrıntılarıyla anlatan uzun bir yazı da yazdı."Bugün sizlere yazmamın sebebi, yaşadığım çok ciddi bir sağlık problemini sizlere bildirmek" diyen müzisyen, “Ocak ayında felç geçirdim Tanrıya şükür, TIA (Trans İskemik Atak) olarak adlandırılan küçük bir felçti” diye yazdı:“Beni felç etti... Karım, Rebecca ve ailemin sevgisi ve desteğiyle, doktorlarım, özellikle Julie (rehabilitasyon terapistim) ve Maiden ailemin sevgisi ve desteğiyle yüzde 70'e yakın iyileşebildim. Esas olarak işimi yapmakla ve yüzde 100 zindeliğe kavuşmaya odaklanmakla ilgilendiğim için, bunu daha önce değil şimdi size bildirmenin önemli olduğunu düşünüyorum."‘Henüz tam iyileşmedim’"Henüz tam iyileşmedim ama tanrının lütfuyla haftalar geçtikçe daha iyi ve daha güçlü oluyorum" diyen ünlü müzisyen, "Şimdiye kadarki en harika ve büyülü turne için hepinize teşekkür ederim, hepiniz çok harikaydınız" dedi.Iron Maiden'ın menajeri Rod Smallwood, kendisinin ve diğer grup üyelerinin, iyileşmesi sırasında yapmayı başardığı her şey için Nicko McBrain ile 'çok gurur duyduklarını' söyledi.Smallwood, "Grup üyeleri ve bana göre Nicko'nun felç geçirdiğinden beri başardığı şey inanılmaz bir inanç ve irade gösterisi. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz. O sıkı çalıştı ve iyileşmeye odaklandı" diye konuştu.Iron Maiden 1975 yılında Leyton'da bas gitarist ve şarkı yazarı Steve Harris tarafından kuruldu. Dünya çapında büyük başarı elde eden grup, 1980'li yılllar boyunca bir dizi platin ve altın albüm çıkardı. Onlardan biri olan "The Number of the Beast", tüm zamanların en popüler heavy metal albümlerinden biri olarak kabul ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20210814/iron-maidenin-vokalisti-bruce-dickinson-koronaviruse-yakalandi-1048024216.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074382406_35:0:944:682_1920x0_80_0_0_f83e495578c918e48c167236e047236e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
felç, iron maiden, metal, inme
felç, iron maiden, metal, inme

Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain felç geçirdiğini açıkladı

18:34 04.08.2023 (güncellendi: 18:42 04.08.2023)
© AFP 2023Nicko McBrain
Nicko McBrain - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Iron Maiden'ın davulcusu Nicko McBrain, felç geçirdiğini ve şimdilik yüzde 70 iyileştiğini açıkladı.
İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın davulcusu Nicko McBrain, ocak ayında inme geçirdiğini ve felçli kaldığını açıkladı.
Gerçek adı Michael Henry McBrain olan 71 yaşındaki müzisyen, Instagram paylaşımında hastalıkla mücadelesini hayranlarına anlattı. Şu anda yüzde 70 iyileştiğini söyleyen rock yıldızı, performansından endişe duyduğu için hayranlarına hastalığı hakkında bilgi vermek istediğini belirtti.
NTV’nin aktardığına göre, daha iyi durumda olduğunu doğrulayan bir video paylaşan McBrain, sağlık sorunlarını ayrıntılarıyla anlatan uzun bir yazı da yazdı.
"Bugün sizlere yazmamın sebebi, yaşadığım çok ciddi bir sağlık problemini sizlere bildirmek" diyen müzisyen, “Ocak ayında felç geçirdim Tanrıya şükür, TIA (Trans İskemik Atak) olarak adlandırılan küçük bir felçti” diye yazdı:
“Beni felç etti... Karım, Rebecca ve ailemin sevgisi ve desteğiyle, doktorlarım, özellikle Julie (rehabilitasyon terapistim) ve Maiden ailemin sevgisi ve desteğiyle yüzde 70'e yakın iyileşebildim. Esas olarak işimi yapmakla ve yüzde 100 zindeliğe kavuşmaya odaklanmakla ilgilendiğim için, bunu daha önce değil şimdi size bildirmenin önemli olduğunu düşünüyorum."

‘Henüz tam iyileşmedim’

"Henüz tam iyileşmedim ama tanrının lütfuyla haftalar geçtikçe daha iyi ve daha güçlü oluyorum" diyen ünlü müzisyen, "Şimdiye kadarki en harika ve büyülü turne için hepinize teşekkür ederim, hepiniz çok harikaydınız" dedi.
Iron Maiden'ın menajeri Rod Smallwood, kendisinin ve diğer grup üyelerinin, iyileşmesi sırasında yapmayı başardığı her şey için Nicko McBrain ile 'çok gurur duyduklarını' söyledi.
Smallwood, "Grup üyeleri ve bana göre Nicko'nun felç geçirdiğinden beri başardığı şey inanılmaz bir inanç ve irade gösterisi. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz. O sıkı çalıştı ve iyileşmeye odaklandı" diye konuştu.
Iron Maiden 1975 yılında Leyton'da bas gitarist ve şarkı yazarı Steve Harris tarafından kuruldu. Dünya çapında büyük başarı elde eden grup, 1980'li yılllar boyunca bir dizi platin ve altın albüm çıkardı. Onlardan biri olan "The Number of the Beast", tüm zamanların en popüler heavy metal albümlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Bruce Dickinson - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson, koronavirüs geçirdiğini açıkladı
14 Ağustos 2021, 12:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала