https://sputniknews.com.tr/20230804/imamoglu-ulkemizin-makus-talihini-yenme-konusunda-kararli-calismalarimizi-devam-ettirecegiz-1074383877.html

İmamoğlu: Ülkemizin makus talihini yenme konusunda kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz

İmamoğlu: Ülkemizin makus talihini yenme konusunda kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz

İBB Başkanı İmamoğlu, “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T19:58+0300

2023-08-04T19:58+0300

2023-08-04T20:02+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

fidan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074383486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_798344ab95422a2be22e8e157361c34c.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da kışlık sebze fidesi dağıtım törenine katıldı.Açılışta konuşan İmamoğlu, üreticilerin sıkıntı içinde olduğunu, İBB olarak 20 milyona yakın insanın yaşadığı kentte temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra hiç dokunulmamış alanlara, sahalara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.'Bütün bu yaşananlar, bir gecede, talihsiz olarak milletin başına gelmiyor'3 yıldır devam ettirdikleri tarımsal destek hizmetinin yaptıkları en heyecan verici işlerden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ekonomik krize dikkat çekerek, şunları söyledi:' Yaptığımız eksikliklerden dolayı, onlardan özür dileyeceğiz'Üreticinin daha çok üretmesini ve daha fazla kazanmasını istediğini ifade eden İmamoğlu, "Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın, biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu ve şunları ekledi:Törenin ardından İmamoğlu, fide dağıttığı çiftçilerle fotoğraf çektirdi.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fidan