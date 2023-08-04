İmamoğlu: Ülkemizin makus talihini yenme konusunda kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Özkara: Akbelen’de Anayasa ihlali yapılıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Hükümet masada avucu açık oturmalı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay renklendiricilerin çocuklara olumsuz etkileri!
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
88 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230804/imamoglu-ulkemizin-makus-talihini-yenme-konusunda-kararli-calismalarimizi-devam-ettirecegiz-1074383877.html
İmamoğlu: Ülkemizin makus talihini yenme konusunda kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz
İmamoğlu: Ülkemizin makus talihini yenme konusunda kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz
İBB Başkanı İmamoğlu, “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T19:58+0300
2023-08-04T20:02+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
fidan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074383486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_798344ab95422a2be22e8e157361c34c.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da kışlık sebze fidesi dağıtım törenine katıldı.Açılışta konuşan İmamoğlu, üreticilerin sıkıntı içinde olduğunu, İBB olarak 20 milyona yakın insanın yaşadığı kentte temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra hiç dokunulmamış alanlara, sahalara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.'Bütün bu yaşananlar, bir gecede, talihsiz olarak milletin başına gelmiyor'3 yıldır devam ettirdikleri tarımsal destek hizmetinin yaptıkları en heyecan verici işlerden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ekonomik krize dikkat çekerek, şunları söyledi:' Yaptığımız eksikliklerden dolayı, onlardan özür dileyeceğiz'Üreticinin daha çok üretmesini ve daha fazla kazanmasını istediğini ifade eden İmamoğlu, "Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın, biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu ve şunları ekledi:Törenin ardından İmamoğlu, fide dağıttığı çiftçilerle fotoğraf çektirdi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074383486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70c71ef38fa09e5751909f8d20f9f7a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fidan
ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fidan

İmamoğlu: Ülkemizin makus talihini yenme konusunda kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz

19:58 04.08.2023 (güncellendi: 20:02 04.08.2023)
© İBBİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© İBB
Abone olTelegram
İBB Başkanı İmamoğlu, “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz; ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde, bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da kışlık sebze fidesi dağıtım törenine katıldı.
Açılışta konuşan İmamoğlu, üreticilerin sıkıntı içinde olduğunu, İBB olarak 20 milyona yakın insanın yaşadığı kentte temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra hiç dokunulmamış alanlara, sahalara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

'Bütün bu yaşananlar, bir gecede, talihsiz olarak milletin başına gelmiyor'

3 yıldır devam ettirdikleri tarımsal destek hizmetinin yaptıkları en heyecan verici işlerden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ekonomik krize dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Bütün bu yaşananlar, bir gecede, talihsiz olarak milletin başına gelmiyor. Geçmiş dönemde yapılan hatalar, yürütülen yanlış ekonomi politikaları, özellikle bilimsellikten, teknikten ve hiçbir şekilde ortak akıldan faydalanmayan, ‘Her şeyi ben bilirim’ aklıyla hareket eden hükümetin bugün yarattığı ortamın ceremesini çekiyoruz. Bu çok net. Ekonomik kalkınmanın temelinin üretim olduğunu, dünyada bilmeyen ülke yoktur. Ve bu noktada üretimin desteklenmesi, üretimin büyütülmesi, aslında ekonomik büyüme, insanlarının zenginleşmesi anlamına gelir. Ama eğer siz üretimi destekleyen, üretim politikalarını önceleyen değil, bir nevi tüketici toplum haline getiriyorsanız insanlarınızı, o zaman bu yaşanan ekonomik çöküntü, sizin için ne yazık ki karşınıza çıkacak durumdur”

' Yaptığımız eksikliklerden dolayı, onlardan özür dileyeceğiz'

Üreticinin daha çok üretmesini ve daha fazla kazanmasını istediğini ifade eden İmamoğlu, "Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın, biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu ve şunları ekledi:
“Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz; ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde, bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok; yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı, onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp, baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. Ve milletin hizmet alması için, bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız; buradaki kardeşiniz, asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz. Bunu herkes bilsin."
Törenin ardından İmamoğlu, fide dağıttığı çiftçilerle fotoğraf çektirdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала