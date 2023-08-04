İmamoğlu: Ülkemizin makus talihini yenme konusunda kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz
19:58 04.08.2023 (güncellendi: 20:02 04.08.2023)
© İBBİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBB
İBB Başkanı İmamoğlu, “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz; ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde, bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da kışlık sebze fidesi dağıtım törenine katıldı.
Açılışta konuşan İmamoğlu, üreticilerin sıkıntı içinde olduğunu, İBB olarak 20 milyona yakın insanın yaşadığı kentte temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra hiç dokunulmamış alanlara, sahalara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.
'Bütün bu yaşananlar, bir gecede, talihsiz olarak milletin başına gelmiyor'
3 yıldır devam ettirdikleri tarımsal destek hizmetinin yaptıkları en heyecan verici işlerden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ekonomik krize dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Bütün bu yaşananlar, bir gecede, talihsiz olarak milletin başına gelmiyor. Geçmiş dönemde yapılan hatalar, yürütülen yanlış ekonomi politikaları, özellikle bilimsellikten, teknikten ve hiçbir şekilde ortak akıldan faydalanmayan, ‘Her şeyi ben bilirim’ aklıyla hareket eden hükümetin bugün yarattığı ortamın ceremesini çekiyoruz. Bu çok net. Ekonomik kalkınmanın temelinin üretim olduğunu, dünyada bilmeyen ülke yoktur. Ve bu noktada üretimin desteklenmesi, üretimin büyütülmesi, aslında ekonomik büyüme, insanlarının zenginleşmesi anlamına gelir. Ama eğer siz üretimi destekleyen, üretim politikalarını önceleyen değil, bir nevi tüketici toplum haline getiriyorsanız insanlarınızı, o zaman bu yaşanan ekonomik çöküntü, sizin için ne yazık ki karşınıza çıkacak durumdur”
' Yaptığımız eksikliklerden dolayı, onlardan özür dileyeceğiz'
Üreticinin daha çok üretmesini ve daha fazla kazanmasını istediğini ifade eden İmamoğlu, "Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın, biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu ve şunları ekledi:
“Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz; ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde, bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok; yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı, onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp, baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. Ve milletin hizmet alması için, bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız; buradaki kardeşiniz, asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz. Bunu herkes bilsin."
Törenin ardından İmamoğlu, fide dağıttığı çiftçilerle fotoğraf çektirdi.