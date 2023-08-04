İlk kez bir ABD'li siyasetçi doğrudan Kuzey Kıbrıs'a gitti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Özkara: Akbelen’de Anayasa ihlali yapılıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
126 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230804/ilk-kez-bir-abdli-senator-dogrudan-kuzey-kibrisa-gitti-1074365634.html
İlk kez bir ABD'li siyasetçi doğrudan Kuzey Kıbrıs'a gitti
İlk kez bir ABD'li siyasetçi doğrudan Kuzey Kıbrıs'a gitti
ABD Kongre Üyesi Pete Sessions, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etmek üzere Ercan Havalimanı'na inen ve üst düzey Kıbrıslı Türk isimlerle görüşen ilk ABD'li siyasetçi... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T12:22+0300
2023-08-04T12:33+0300
dünya
pete sessions
kktc
ziyaret
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072067659_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_70560d590b9b782c7949c2492737a5c4.jpg
Teksas'ın 17. kongre bölgesini temsil eden Cumhuriyetçi Sessions, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunduktan sonra doğrudan Kuzey Kıbrıs'a uçtu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından davet edilen Sessions, Ercan Havalimanı'na indikten sonra Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar'ın resmi konutunda Tatar ve KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından kabul edildi. Tatar ile görüşmesinin ardından Kıbrıs Türk parlamento binasını ziyaret etti ve burada Kıbrıslı siyasetçi Zorlu Töre tarafından karşılandı.Sessions, “Kendimi ifade etmekten asla çekinmem. Ben her zaman adaletten, dengeden ve doğrulardan yanayım. Haksızlıklar hakkında söylenebilecek çok şey var aslında. Geçmişte güneyi ziyaret ettim ve şimdi kuzeyi ziyaret etmenin tamamen doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda görüşlerinizi duymaktan mutluluk duyuyorum” dedi.Cyprus Mail'in konu hakkında yorum yapmak üzere ulaştığı Lefkoşa'daki ABD Büyükelçiliği, ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın 'Sessions'ın resmi olmayan bir sıfatla Kıbrıs'ı ziyaret ettiğinden haberdar olduğunu' söyledi ve "Bu nedenle Büyükelçilik onun resmi olmayan seyahati için herhangi bir destek sağlamadı. Genel olarak ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini (Güney) adadaki tek meşru hükümet olarak tanıyor. ABD 'KKTC'yi tanımıyor" açıklamasında bulundu.
kktc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072067659_16:0:664:486_1920x0_80_0_0_a882f2a10fc3c04c03dbc1e6c06f658e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pete sessions, kktc, ziyaret, abd
pete sessions, kktc, ziyaret, abd

İlk kez bir ABD'li siyasetçi doğrudan Kuzey Kıbrıs'a gitti

12:22 04.08.2023 (güncellendi: 12:33 04.08.2023)
© AAKuzey Kıbrıs bayrağı
Kuzey Kıbrıs bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD Kongre Üyesi Pete Sessions, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etmek üzere Ercan Havalimanı'na inen ve üst düzey Kıbrıslı Türk isimlerle görüşen ilk ABD'li siyasetçi oldu.
Teksas'ın 17. kongre bölgesini temsil eden Cumhuriyetçi Sessions, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunduktan sonra doğrudan Kuzey Kıbrıs'a uçtu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından davet edilen Sessions, Ercan Havalimanı'na indikten sonra Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar'ın resmi konutunda Tatar ve KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından kabul edildi.
Tatar ile görüşmesinin ardından Kıbrıs Türk parlamento binasını ziyaret etti ve burada Kıbrıslı siyasetçi Zorlu Töre tarafından karşılandı.
Sessions, “Kendimi ifade etmekten asla çekinmem. Ben her zaman adaletten, dengeden ve doğrulardan yanayım. Haksızlıklar hakkında söylenebilecek çok şey var aslında. Geçmişte güneyi ziyaret ettim ve şimdi kuzeyi ziyaret etmenin tamamen doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda görüşlerinizi duymaktan mutluluk duyuyorum” dedi.
Cyprus Mail'in konu hakkında yorum yapmak üzere ulaştığı Lefkoşa'daki ABD Büyükelçiliği, ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın 'Sessions'ın resmi olmayan bir sıfatla Kıbrıs'ı ziyaret ettiğinden haberdar olduğunu' söyledi ve "Bu nedenle Büyükelçilik onun resmi olmayan seyahati için herhangi bir destek sağlamadı. Genel olarak ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini (Güney) adadaki tek meşru hükümet olarak tanıyor. ABD 'KKTC'yi tanımıyor" açıklamasında bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала