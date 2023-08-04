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İBB ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
İBB ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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İBB'den yapılan açıklamada, DİSK ile 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandığı belirtildi.İBB iştirakleri Boğaziçi Yönetim ve Ulaşım AŞ'de görevli 6 bin 100 çalışanı ilgilendiren toplu sözleşmeye DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imza attığı kaydedildi.Açıklamada, görüşlerine yer verilen İmamoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
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ibb, disk, toplu iş sözleşmesi
ibb, disk, toplu iş sözleşmesi

İBB ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

22:21 04.08.2023 (güncellendi: 22:24 04.08.2023)
© AA / İBBİBB ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
İBB ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA / İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında toplu iş sözleşmesi bağıtlandı.
İBB'den yapılan açıklamada, DİSK ile 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandığı belirtildi.
İBB iştirakleri Boğaziçi Yönetim ve Ulaşım AŞ'de görevli 6 bin 100 çalışanı ilgilendiren toplu sözleşmeye DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imza attığı kaydedildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen İmamoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Ekonomik kalemlerde varılan anlaşmaya, çalışma şartlarına ve sosyal hayata dair bazı kazanımları da ekledik. Bunlardan en önemlisi; dünyadaki insani standartlara uyum sağlamak açısından, evrensel uygulamalar hangi standartlarda ise onlara erişmek adına değerli gördüğümüz, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi de mevcut. Bu çalışma standardını, diğer sendikalarımızla da istişare ederek tüm çalışanlarımıza uygulamak sürecine de girmişbulunuyoruz."
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