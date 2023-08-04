İBB ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

"Ekonomik kalemlerde varılan anlaşmaya, çalışma şartlarına ve sosyal hayata dair bazı kazanımları da ekledik. Bunlardan en önemlisi; dünyadaki insani standartlara uyum sağlamak açısından, evrensel uygulamalar hangi standartlarda ise onlara erişmek adına değerli gördüğümüz, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi de mevcut. Bu çalışma standardını, diğer sendikalarımızla da istişare ederek tüm çalışanlarımıza uygulamak sürecine de girmişbulunuyoruz."