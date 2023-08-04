https://sputniknews.com.tr/20230804/hindistanda-elektrik-akimina-kapilan-3-fil-oldu-1074385821.html
Hindistan'da elektrik akımına kapılan 3 fil öldü
Hindistan'da elektrik akımına kapılan 3 fil öldü
Hindistan'ın Assam eyaletinde yiyecek aramak için yerleşim yerlerine inen üç fil, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T21:33+0300
2023-08-04T21:33+0300
2023-08-04T21:33+0300
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assam
asya & pasifik
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Hindistan'ın Assam eyaletinin Guwahati şehri yakınlarında bulunan Rani köyünde yiyecek aramak için yerleşim yerlerine inen üç fil, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Ölen filler, görevliler tarafından düzenlenen törenle gömüldü. Törene katılan vatandaşlar fillerin üzerine çiçek bıraktı.
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hindistan, fil, assam, asya & pasifik
hindistan, fil, assam, asya & pasifik
Hindistan'da elektrik akımına kapılan 3 fil öldü
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Hindistan'ın Assam eyaletinde yiyecek aramak için yerleşim yerlerine inen üç fil, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Assam eyaletinin Guwahati şehri yakınlarında bulunan Rani köyünde yiyecek aramak için yerleşim yerlerine inen üç fil, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Ölen filler, görevliler tarafından düzenlenen törenle gömüldü.
Törene katılan vatandaşlar fillerin üzerine çiçek bıraktı.