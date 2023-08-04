https://sputniknews.com.tr/20230804/gurcistanin-tatil-beldesi-sovideki-heyelanda-11-kisi-hayatini-kaybetti-1074377270.html

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda 11 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda 11 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de dün meydana gelen toprak kaymasında 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T15:58+0300

2023-08-04T15:58+0300

2023-08-04T15:58+0300

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Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şovi'deki toprak kaymasından sonra bölgede 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında son bilgiler paylaşıldı.Afet bölgesinde helikopterlerin desteği ile 400 kişilik ekip tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.Ulusal yas ilan edildiŞovi'deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos'un "ulusal yas" olarak ilan edildiğini açıkladı.Garibaşvili, bölgeden 210 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildiğini, yaklaşık 30 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ordunun de katılacağını söyledi.Şovi'de dün meydana gelen heyelan nedeni ile bölgeye ulaşım yolları ve köprüler hasar görmüştü ve telefon bağlantıları kesilmişti.Arama kurtarma ekipleri bölgeye sadece helikopterlerle ulaşabiliyor.

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gürcistan, ulusal yas, heyelan, ölüm, toplu ölüm