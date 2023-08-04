https://sputniknews.com.tr/20230804/guney-korede-saldirilarin-ardi-arkasi-kesilmiyor-liseyi-basan-saldirgan-ogretmeni-bicakladi-1074360886.html
Güney Kore'de saldırıların ardı arkası kesilmiyor: Liseyi basan saldırgan, öğretmeni bıçakladı
Güney Kore'de saldırıların ardı arkası kesilmiyor: Liseyi basan saldırgan, öğretmeni bıçakladı
Güney Kore'nin Daejeon şehrinde bir liseye giren kimliği belirsiz saldırgan, bir öğretmeni bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T11:02+0300
2023-08-04T11:02+0300
2023-08-04T11:02+0300
dünya
güney kore
bıçaklı saldırı
öğretmen
okul
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Güney Kore’nin Seongnam şehrindeki bir alışveriş merkezinde dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından bugün bir bıçaklı saldırı daha gerçekleştirildi. Daejeon şehrinde bulunan bir liseye giren kimliği belirsiz saldırgan, bir öğretmeni bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yerel saatle 10.00 sıralarında kendini okulun eski bir mezunu olarak tanıtarak içeri giren 20'li yaşlardaki şüpheli, öğretmenler odasına giderek hedefindeki şahsı aradı. Saldırgan, sınıfta olduğunu öğrendiği 40'lı yaşlardaki öğretmeni sınıfın önünde beklemeye başlarken öğretmenin tuvalete gittiği sırada elindeki bıçakla öğretmeni yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Okul çevresinde geniş çaplı arama başlatan polis, saldırganı 2.5 saat sonra olay yerine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yakaladı.Ağır yaralanan öğretmenin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.Güney Kore'nin Seongnam şehrinde dün bıçaklı saldırı paniği yaşanmış, bir alışveriş merkezi önündeki 4 kişiyi aracıyla çarparak yaralayan saldırgan, ardından içeriye girerek 9 kişiyi bıçaklamıştı. 21 Temmuz'da Seul'deki Sillim metro istasyonunun yakınlarında yaşanan bıçaklı saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanmıştı.
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güney kore, bıçaklı saldırı, öğretmen, okul
güney kore, bıçaklı saldırı, öğretmen, okul
Güney Kore'de saldırıların ardı arkası kesilmiyor: Liseyi basan saldırgan, öğretmeni bıçakladı
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Güney Kore'nin Daejeon şehrinde bir liseye giren kimliği belirsiz saldırgan, bir öğretmeni bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.
Güney Kore’nin Seongnam şehrindeki bir alışveriş merkezinde dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından bugün bir bıçaklı saldırı daha gerçekleştirildi.
Daejeon şehrinde bulunan bir liseye giren kimliği belirsiz saldırgan, bir öğretmeni bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden oldu.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre yerel saatle 10.00 sıralarında kendini okulun eski bir mezunu olarak tanıtarak içeri giren 20'li yaşlardaki şüpheli, öğretmenler odasına giderek hedefindeki şahsı aradı.
Saldırgan, sınıfta olduğunu öğrendiği 40'lı yaşlardaki öğretmeni sınıfın önünde beklemeye başlarken öğretmenin tuvalete gittiği sırada elindeki bıçakla öğretmeni yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Okul çevresinde geniş çaplı arama başlatan polis, saldırganı 2.5 saat sonra olay yerine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yakaladı.
Ağır yaralanan öğretmenin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Güney Kore'nin Seongnam şehrinde dün bıçaklı saldırı paniği yaşanmış, bir alışveriş merkezi önündeki 4 kişiyi aracıyla çarparak yaralayan saldırgan, ardından içeriye girerek 9 kişiyi bıçaklamıştı.
21 Temmuz'da Seul'deki Sillim metro istasyonunun yakınlarında yaşanan bıçaklı saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanmıştı.