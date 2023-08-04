https://sputniknews.com.tr/20230804/galatasaray-yeni-kadroyu-uefaya-bildirdi-yeni-transfer-demirbay-kadroda-yer-almadi-1074378808.html
Galatasaray yeni kadroyu UEFA'ya bildirdi: Yeni transfer Demirbay kadroda yer almadı
Galatasaray yeni kadroyu UEFA'ya bildirdi: Yeni transfer Demirbay kadroda yer almadı
Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçı için Galatasaray'ın... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T16:41+0300
2023-08-04T16:41+0300
2023-08-04T16:41+0300
spor
galatasaray
uefa şampiyonlar ligi
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Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Morutan da listede kendine yer bulamadı.Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:Kaleci:Fernando MusleraGünay GüvençBerk BalabanDefans:Leo DuboisAngelioKaan AyhanVictor NelssonEmin BayramAbdülkerim BardakcıKazımcan KarataşSacha BoeyOrta Saha:Fredrik MidtsjoBerkan KutluSergio OliveiraLucas TorreiraForvet:Kerem AktürkoğluMauro IcardiDries MertensYunus AkgünWilfried ZahaNicol ZanioloHalil DervişoğluBarış Alper YılmazCedric BakambuListe B:Jankat YılmazAli Turap BülbülMetehan BaltacıCaner DoğanBaran AksakaHamza AkmanEfe AkmanBaran Demiroğlu
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galatasaray, uefa şampiyonlar ligi
galatasaray, uefa şampiyonlar ligi
Galatasaray yeni kadroyu UEFA'ya bildirdi: Yeni transfer Demirbay kadroda yer almadı
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Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçı için Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer aldı.
Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Morutan da listede kendine yer bulamadı.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle: