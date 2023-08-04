Galatasaray yeni kadroyu UEFA'ya bildirdi: Yeni transfer Demirbay kadroda yer almadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Özkara: Akbelen’de Anayasa ihlali yapılıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Hükümet masada avucu açık oturmalı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay renklendiricilerin çocuklara olumsuz etkileri!
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230804/galatasaray-yeni-kadroyu-uefaya-bildirdi-yeni-transfer-demirbay-kadroda-yer-almadi-1074378808.html
Galatasaray yeni kadroyu UEFA'ya bildirdi: Yeni transfer Demirbay kadroda yer almadı
Galatasaray yeni kadroyu UEFA'ya bildirdi: Yeni transfer Demirbay kadroda yer almadı
Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçı için Galatasaray'ın... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T16:41+0300
2023-08-04T16:41+0300
spor
galatasaray
uefa şampiyonlar ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074312059_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_c8f579942413f9f40a1fd147c6da5d32.jpg
Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Morutan da listede kendine yer bulamadı.Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:Kaleci:Fernando MusleraGünay GüvençBerk BalabanDefans:Leo DuboisAngelioKaan AyhanVictor NelssonEmin BayramAbdülkerim BardakcıKazımcan KarataşSacha BoeyOrta Saha:Fredrik MidtsjoBerkan KutluSergio OliveiraLucas TorreiraForvet:Kerem AktürkoğluMauro IcardiDries MertensYunus AkgünWilfried ZahaNicol ZanioloHalil DervişoğluBarış Alper YılmazCedric BakambuListe B:Jankat YılmazAli Turap BülbülMetehan BaltacıCaner DoğanBaran AksakaHamza AkmanEfe AkmanBaran Demiroğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074312059_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_34b7f5ef862ff629c4b63bb5c82dd28f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, uefa şampiyonlar ligi
galatasaray, uefa şampiyonlar ligi

Galatasaray yeni kadroyu UEFA'ya bildirdi: Yeni transfer Demirbay kadroda yer almadı

16:41 04.08.2023
© AA / Abdulhamid HoşbaşGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius ile Rams Park’ta karşılaştı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius ile Rams Park’ta karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
Abone olTelegram
Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçı için Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer aldı.
Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Morutan da listede kendine yer bulamadı.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci:
Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban
Defans:
Leo Dubois
Angelio
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey
Orta Saha:
Fredrik Midtsjo
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira
Forvet:
Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicol Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu
Liste B:
Jankat Yılmaz
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı
Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman
Baran Demiroğlu
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала