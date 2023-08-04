https://sputniknews.com.tr/20230804/galatasaray-baskani-dursun-ozbek-yildizlar-kulubu-olduk-1074364444.html

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Yıldızlar kulübü olduk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Yıldızlar kulübü olduk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bahçelievler'de gerçekleştirdiği bir sponsorluk görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yaptıkları ve yapacakları... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T11:56+0300

2023-08-04T11:56+0300

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spor

dursun özbek

galatasaray sk

türkiye

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Galatasaraylı isimlerin başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyen Özbek, “Bana da böyle taraftarlarımızın olduğu, camiamızın içinde böyle insanların olması gurur veriyor. Özellikle bu davete severek geldim. Galatasaray’a başkan olduğumdan beri iki şeyi savunuyorum. Galatasaraylılar bir araya gelmeli, tek yumruk olmaları gerekiyor. Bu sayede hem taraftarlarımıza hem de camiamıza büyük desteği nasıl üretebiliriz, bunun peşindeyim. Ziyarete geldim, Murat ve Tuncay Beyle çok keyifli bir görüşmemiz oldu. Maksadımız Galatasaray’a fayda üretmek. Büyük Galatasaray ailesini bir araya getirmek. Benim görevim budur. Bugün de bu manada bir görüşme yaptık. Galatasaray da böyle bir taraftarı ve destekçisi olmasından gurur duyacak. Benim ziyaretimin de sebebi buydu” dedi.'Gelirleri 15-20 misli büyüttük'Sponsorluklarla ilgili basın mensuplarına açık tanıtımlar yaptıklarını aktaran Özbek, “Galatasaray’ın tarihinde bu zamana kadar görülmemiş bir sponsorluk geliri oldu. Stat ismi olsun, forma olsun, formanın diğer kısımları olsun. Çok büyük sponsorlarımız var. Geçen seneye kıyasla sponsor gelirlerimizi 15-20 misli büyütmüşüz. Bu konular Tuncay ve Murat Bey gibi, Galatasaray’ı yürekten seven ve katkıda bulunmak isteyenlerin, kurumların ve kişilerin talebi üzerine oluyor” ifadesini kullandı.Galatasaray çatısı altında bir güç oluşturmanın başkan olarak görevi olduğunu ve bu sezon yaklaşık olarak 50 milyon Euro sponsorluk gelirine ulaşacaklarını söyleyen Dursun Özbek, “Biz Galatasaray’ız. Benim görevim, Galatasaray ailesini bir araya getirmek. Ama onların katkıları da çok önemlidir. Bizim bu seneki sponsorluk gelirimiz, çalışmalarımız devam ediyor olmasına rağmen tahminen 50 milyon Euro seviyelerinde olacak. Buna bağlı olarak da sportif aktivitelerinden futbol ve diğer amatör branşlarda en büyük yarışmacılardan olacağız. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da bu vizyonu sürdüreceğiz. Avrupa deyince akla sadece Galatasaray geliyor. Avrupa‘da en yakın zamanda kupa kazanıp, bunun kutlamasını da stadımızda yapmayı planlıyoruz. Gururla başarıları kutlayacağız” diye konuştu.'Önemli transferler yaptık'Sezonun başında olduklarını ve transferin de devam edeceğini söyleyen Özbek, “Dolayısıyla takıma bakarsanız, yeni transferlerimiz oynamadı. Onların katkılarıyla birlikte, geçen sene gösterilen başarıdan daha fazlasının bu sezon gösterileceğini düşünüyorum. Çok önemli transferler yaptık. Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu. Oyuncularımız Avrupa seviyesinde talep görüyor. Ama biz kulübün omurgasını tutmak suretiyle, futbol takımının bu sene de başarısı için elimizden geleni yapıyoruz. Daha lig başlamadı, hafta sonu başlayacak. Lige iyi bir şekilde başlayıp, iyi de bitireceğiz” şeklinde konuştu.Son olarak taraftara seslenen Özbek, “Taraftara teşekkür ediyorum. Geçen seneki destekleri çok muhteşemdi. Sponsorlarımız var, onların desteği de çok önemliydi. Fakat burada en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Her maç stadımızda 50 bin kişiye oynadık. Anadolu’ya gittiğimizde de stadyumlarda Galatasaray taraftarı çoğunluktaydı. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

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dursun özbek, galatasaray sk, türkiye