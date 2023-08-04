Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Metin Öztürk hakkında açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Özkara: Akbelen’de Anayasa ihlali yapılıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Hükümet masada avucu açık oturmalı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay renklendiricilerin çocuklara olumsuz etkileri!
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
88 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230804/fenerbahce-baskani-ali-koctan-metin-ozturk-hakkinda-aciklama-1074385026.html
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Metin Öztürk hakkında açıklama
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Metin Öztürk hakkında açıklama
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T20:46+0300
2023-08-04T20:46+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
metin öztürk
galatasaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074384870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b1eb63737e273b610bce9f47bcfe67a.jpg
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi internet sitesinden Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile ilgili yazılı açıklama yayımladı.Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074384870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6dd3ed720d81e6816c26b48a961218de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, ali koç, metin öztürk, galatasaray
fenerbahçe, ali koç, metin öztürk, galatasaray

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Metin Öztürk hakkında açıklama

20:46 04.08.2023
© İHAFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© İHA
Abone olTelegram
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi internet sitesinden Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile ilgili yazılı açıklama yayımladı.
Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"29 Mart 2023’te pek çok kulübün başkan ve yöneticilerinin yer aldığı bir toplantıda, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile aramızda kamuoyunca malum diyalog geçmiştir. Kalabalık bir toplantıda herkesin gözü önünde yaşanan bu diyaloğa rağmen son birkaç gündür konunun muhataplarınca gerçek durumla hiç ilgisi olmayan, son derece yanıltıcı açıklamalar yapılmıştır.
İlgili toplantıda gündeme gelen, iki kulüp arasında yaşanan ve tüm spor kamuoyunu meşgul eden gündem üzerine Sayın Öztürk ile gerçekleşen diyaloğumuzda kendilerine; “Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim, kamuoyu da rahat etsin, biz de rahat edelim, gerginlik bitsin bir daha da konuşmayalım.” diyerek tüm kamuoyu önünde karşılıklı görüşme teklifimi sundum, “Bu adımı isterseniz kendi kulüp televizyonunuzda yapabiliriz” diye belirttim. Öztürk bu çağrım üzerine herkesin önünde ‘Başkan Dursun Özbek sizin karşınıza çıkamaz, öyle bir hitabeti de yok’ şeklinde cevap vermiştir. Yine aynı toplantıya yönelik o dönemde kamuoyunca çok tartışılan bir diğer konu olarak Erden Timur hakkında dosya hazırlattığım yönünde, tamamıyla yalan ve yanlışlarla dolu bir iddia da gündeme getirilmiştir.
Nitekim aramızda geçen bu konuşmalar, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci tarafından 11 Mayıs 2023 Perşembe günü bazı kulüp başkan ve yöneticilerinin olduğu bir başka toplantıda da rakibimizin Sportif A.Ş. Başkan Vekili ile paylaşılmıştır. Kendisinden bu konuya dair ne konuşmanın yapıldığı anda ne de sonrasında hiçbir itiraz gelmemiştir.
Geldiğimiz noktada; Metin Öztürk’ün yaptığı söylem değiştirme yaklaşımı gibi ilgili kulübün malum medya mensuplarının da önce ‘o yönetici Galatasaray’dan istifa etmelidir’ , ‘bu yönetici kim ise bu konunun peşini asla bırakmayacağız, öğreneceğiz’ dediklerine, sonrasında bu söylemlerini tamamen değiştirerek konuyu olduğundan bambaşka şekilde ele aldıklarına şahit olduk.
Bu diyaloğun pek çok kişinin olduğu bir toplantıda, tam olarak yukarıda ve ilk gün de açıkladığım şekilde geliştiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine paylaşırım."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала