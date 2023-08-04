https://sputniknews.com.tr/20230804/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074358880.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9930 liradan, euro 29,5860 liradan güne başladı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T09:22+0300
2023-08-04T09:22+0300
2023-08-04T09:22+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_0:82:999:644_1920x0_80_0_0_716a9023b138a6b14be8b7eeb29a3bcb.jpg
Serbest piyasada 26,9910 liradan alınan dolar 26,9930 liradan satılıyor. 29,5840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5860 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,9650 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5130 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 677 lira, çeyrek altın 2 bin 715 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 829 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.258 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.22 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.22 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.120 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230803/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074318186.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_17:0:982:724_1920x0_80_0_0_60ddf74e56de50fb41b9be00dfa9ae87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9930 liradan, euro 29,5860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9910 liradan alınan dolar 26,9930 liradan satılıyor. 29,5840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5860 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9650 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5130 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 677 lira, çeyrek altın 2 bin 715 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 829 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.258 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 83.22 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.22 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 29.120 dolar seviyesinde.