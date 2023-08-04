https://sputniknews.com.tr/20230804/cumhurbaskani-erdogandan-kurmaylarina-talimat-ak-partide-yerel-secim-hazirligi-1074367995.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına 'sahayı boş bırakmayın' talimatı verdi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T12:57+0300
2023-08-04T12:57+0300
2023-08-04T12:57+0300
politika
ak parti
yerel seçim
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074368433_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b17043693fdf971c673971d6cb3b13d8.jpg
AK Parti'de saha çalışmaları yoğunlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına 'sahayı boş bırakmayın' talimatı verdi. Bu kapsamda 3 temel çalışma yapılacak.Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı, Genel Seçim Sonuçları sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidilecek. İlk durak ise Adıyaman olacak.Şehir buluşmaları yapılacakÇalışmanın 2. ayağında 2023 şehir buluşmaları var. Bu kapsamda kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun bir şekilde sahada olacak.3. ayak ise köy taraması olacak. Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlar kırsalda yoğun bir çalışma yapıyor. Parti kurmayları, yaz aylarında özellikle kırsalda olacak. "Çünkü insanlar yayla ve köylere çıktı. Buraların nüfusu arttı o nedenle öncelik kırsalda" mesajı verildi.AK Parti'de saha çalışmalarının ekim ayına kadar sürmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı 17-25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Bu nedenle Kurultayın 7 ekimde yapılması planlanıyor. Ekimin ikinci haftası ise parti grubu , MYK, MKYK üyeleri ile kapsamlı bir kamp yapılacak ve yol haritası çıkarılacak. Kasım'da ise aday adaylarının başvuru süreci başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230803/abdulkadir-selvi-yazdi-yerel-secim-kulisleri-ortaya-cikti-1074316645.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074368433_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_b011004279b7caaad9f5fb05e6e1d868.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, yerel seçim, recep tayyip erdoğan
ak parti, yerel seçim, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
Abone ol
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına 'sahayı boş bırakmayın' talimatı verdi.
AK Parti'de saha çalışmaları yoğunlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına 'sahayı boş bırakmayın' talimatı verdi. Bu kapsamda 3 temel çalışma yapılacak.
Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı, Genel Seçim Sonuçları sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidilecek. İlk durak ise Adıyaman olacak.
Şehir buluşmaları yapılacak
Çalışmanın 2. ayağında 2023 şehir buluşmaları var. Bu kapsamda kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun bir şekilde sahada olacak.
3. ayak ise köy taraması olacak. Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlar kırsalda yoğun bir çalışma yapıyor. Parti kurmayları, yaz aylarında özellikle kırsalda olacak. "Çünkü insanlar yayla ve köylere çıktı. Buraların nüfusu arttı o nedenle öncelik kırsalda" mesajı verildi.
AK Parti'de saha çalışmalarının ekim ayına kadar sürmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı 17-25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Bu nedenle Kurultayın 7 ekimde yapılması planlanıyor. Ekimin ikinci haftası ise parti grubu , MYK, MKYK üyeleri ile kapsamlı bir kamp yapılacak ve yol haritası çıkarılacak. Kasım'da ise aday adaylarının başvuru süreci başlayacak.