https://sputniknews.com.tr/20230804/cumhurbaskani-erdogandan-kurmaylarina-talimat-ak-partide-yerel-secim-hazirligi-1074367995.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: AK Parti'de yerel seçim hazırlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: AK Parti'de yerel seçim hazırlığı

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına 'sahayı boş bırakmayın' talimatı verdi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T12:57+0300

2023-08-04T12:57+0300

2023-08-04T12:57+0300

politika

ak parti

yerel seçim

recep tayyip erdoğan

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AK Parti'de saha çalışmaları yoğunlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına 'sahayı boş bırakmayın' talimatı verdi. Bu kapsamda 3 temel çalışma yapılacak.Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı, Genel Seçim Sonuçları sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidilecek. İlk durak ise Adıyaman olacak.Şehir buluşmaları yapılacakÇalışmanın 2. ayağında 2023 şehir buluşmaları var. Bu kapsamda kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun bir şekilde sahada olacak.3. ayak ise köy taraması olacak. Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlar kırsalda yoğun bir çalışma yapıyor. Parti kurmayları, yaz aylarında özellikle kırsalda olacak. "Çünkü insanlar yayla ve köylere çıktı. Buraların nüfusu arttı o nedenle öncelik kırsalda" mesajı verildi.AK Parti'de saha çalışmalarının ekim ayına kadar sürmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı 17-25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Bu nedenle Kurultayın 7 ekimde yapılması planlanıyor. Ekimin ikinci haftası ise parti grubu , MYK, MKYK üyeleri ile kapsamlı bir kamp yapılacak ve yol haritası çıkarılacak. Kasım'da ise aday adaylarının başvuru süreci başlayacak.

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