https://sputniknews.com.tr/20230804/cumhurbaskani-erdogan-putinle-gorusmenin-tarihi-netlesmedi-1074372432.html

Erdoğan: Putin'le görüşmenin tarihi netleşmedi, inşallah ağustos ayında ziyaret gerçekleşecek

Erdoğan: Putin'le görüşmenin tarihi netleşmedi, inşallah ağustos ayında ziyaret gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesine ilişkin olarak, "Henüz tarih netleşmedi. İnşallah ağustos ayı... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T14:12+0300

2023-08-04T14:12+0300

2023-08-04T14:31+0300

politika

recep tayyip erdoğan

tahıl

tahıl sevkiyatı

vladimir putin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin ağustos ayı içerisinde gerçekleşebileceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yerel seçim hazırlıklarıYerel seçim hazırlıkları konusunda AK Parti'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, "Yerel seçimlerle ilgili olarak gerekli bütün alt yapı çalışmaları devam ediyor. Başta şahsım olmak üzere bütün MKYK, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız Türkiye genelinde hazırlanan programa göre görevlerine başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" dedi.Putin ile olası görüşmeRusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti hakkında Cumhurbaşkanı, "Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. İnşallah ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek" diye konuştu.Erdoğan şöyle devam etti:TSK'daki ilk kadın amiral atamasına ilişkin Erdoğan, "Bu atamadan çok mutlu oldum. Böyle bir kızımın amiralliğe terfi etmesi çok mutlu etti. İlk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellik. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, tahıl, tahıl sevkiyatı, vladimir putin