CHP'li Özel'den 'adaylık' açıklaması: Partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmalarının ardından genel başkan adaylığına dair sinyal veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Özel, sorumluluk alabileceğini belirterek "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık..." dedi.'Biz oyları sandığa girmeden çaldırdık'Özel, 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Millet İttifakı'nda yer alan diğer partilere CHP'den kontenjan ayrılmasının hata olduğunu söyledi. Özel, "Seçime tek başımıza girseydik yüzde 25'in üstüne çıkardık. Biz oyları sandığa girmeden çaldırdık. Bizimkisi oyları sandığa girince çaldırmak değil..." dedi.Özel'İn konuya ilişkin ifadeleri şöyle:"Türkiye'nin neresine giderse git insanlar bir şey bekliyor. Bu duygusal kopuş her yerde var. Meseleyi seçmene yüklemek doğru değil. Her seçim sonucu seçmenin size yazdığı bir mektup var. Onu açıp satır satır okuyacaksınız. Bunu yaptığınıza ikna olurlarsa kopmazlar. Sizi değiştirirler ama kopmazlar. Önemli olan ve beni iten mesele 'duygusal kopuş' meselesi.Biz oyları girmeden çaldırdık. Adam yoksul, işsiz, perişan edilmiş bir esnaf... Ama biz onu güvenlik problemlerine sıkıştırdık. Biz onun oyunu alamadık. Biz oyları sandığa girmeden çaldırdık. Bizimkisi oyları sandığa girince çaldırmak değil..."'Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim'Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile üç bakanlık için yazılı mutabakat imzaladıklarını ve Milli İstihbarat Teşkilatı için de sözlü anlaşmaya vardıklarını açıklamasına ilişkin de konuştuÖzel, konuya dair, "Biz çok ciddi bir kayba uğradık, getirinin üzerinde götürü oldu. Normalde bu milletvekili seçiminde bir iç hukuk belgesine ihtiyaç vardı. Kılıçdaroğlu-Özdağ Mütabakatını bilmiyorduk. Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm. Meral hanımın 'biz her yetkiyi vermiştik' açıklamasını da hatırlatmak lazım."

