https://sputniknews.com.tr/20230804/cezayir-agustosta-ek-20-bin-varil-gonullu-petrol-uretimi-kesintisine-gidecek-1074389028.html
Cezayir, ağustosta ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gidecek
Cezayir, ağustosta ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gidecek
Cezayir, ağustos ayında günlük ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gideceğini duyurdu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T23:14+0300
2023-08-04T23:14+0300
2023-08-04T23:14+0300
ekonomi
cezayir
petrol
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/03/1054392575_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4fc2e7939a3f354d68b6c1508911553d.jpg
Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, OPEC ülkeleri çevrim içi Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısında konuştu.Arkab, temmuz ayında açıkladıkları gibi ağustos ayında günlük ek 20 bin varil petrol üretim kesintisine gideceklerini ve günlük üretimin 940 bin varil seviyesinde sabitleneceğini söyledi.Üretim kesintisi yapacaklarını duyuran OPEC+ ülkelerinin, taahhütlerine bağlı kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arkab, "OPEC+ olarak bireysel ya da toplu şekilde aldığımız kararlar, petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin tersine dönmesini, dalgalanmaların azalmasını ve petrol piyasasının istikrara kavuşmasını sağladı." dedi.Cezayir Enerji Bakanlığı, nisan ayında günlük petrol üretimini "gönüllü" olarak 48 bin varil azaltma kararı aldığını duyurmuştu.Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı da 3 Ağustos'ta, temmuz itibarıyla devreye aldığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisine eylülde de devam edeceğini açıklamıştı.
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/03/1054392575_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d8684751cd87d2d5cf2c31afdc1dfbee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cezayir, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
cezayir, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
Cezayir, ağustosta ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gidecek
Abone ol
Cezayir, ağustos ayında günlük ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gideceğini duyurdu.
Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, OPEC ülkeleri çevrim içi Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısında konuştu.
Arkab, temmuz ayında açıkladıkları gibi ağustos ayında günlük ek 20 bin varil petrol üretim kesintisine gideceklerini ve günlük üretimin 940 bin varil seviyesinde sabitleneceğini söyledi.
Üretim kesintisi yapacaklarını duyuran OPEC+ ülkelerinin, taahhütlerine bağlı kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arkab, "OPEC+ olarak bireysel ya da toplu şekilde aldığımız kararlar, petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin tersine dönmesini, dalgalanmaların azalmasını ve petrol piyasasının istikrara kavuşmasını sağladı." dedi.
Cezayir Enerji Bakanlığı, nisan ayında günlük petrol üretimini "gönüllü" olarak 48 bin varil azaltma kararı aldığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı da 3 Ağustos'ta, temmuz itibarıyla devreye aldığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisine eylülde de devam edeceğini açıklamıştı.