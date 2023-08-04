https://sputniknews.com.tr/20230804/cezayir-agustosta-ek-20-bin-varil-gonullu-petrol-uretimi-kesintisine-gidecek-1074389028.html

Cezayir, ağustosta ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gidecek

Cezayir, ağustosta ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gidecek

Cezayir, ağustos ayında günlük ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gideceğini duyurdu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T23:14+0300

2023-08-04T23:14+0300

2023-08-04T23:14+0300

ekonomi

cezayir

petrol

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

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Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, OPEC ülkeleri çevrim içi Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısında konuştu.Arkab, temmuz ayında açıkladıkları gibi ağustos ayında günlük ek 20 bin varil petrol üretim kesintisine gideceklerini ve günlük üretimin 940 bin varil seviyesinde sabitleneceğini söyledi.Üretim kesintisi yapacaklarını duyuran OPEC+ ülkelerinin, taahhütlerine bağlı kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arkab, "OPEC+ olarak bireysel ya da toplu şekilde aldığımız kararlar, petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin tersine dönmesini, dalgalanmaların azalmasını ve petrol piyasasının istikrara kavuşmasını sağladı." dedi.Cezayir Enerji Bakanlığı, nisan ayında günlük petrol üretimini "gönüllü" olarak 48 bin varil azaltma kararı aldığını duyurmuştu.Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı da 3 Ağustos'ta, temmuz itibarıyla devreye aldığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisine eylülde de devam edeceğini açıklamıştı.

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cezayir, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)