https://sputniknews.com.tr/20230804/cephedeki-gucleri-denetleyen-soyguya-ukrayna-ordusundan-ele-gecirilen-isvec-yapimi-tank-gosterildi--1074368695.html

Cephedeki güçleri denetleyen Şoygu'ya Ukrayna ordusundan ele geçirilen İsveç yapımı tank gösterildi

Cephedeki güçleri denetleyen Şoygu'ya Ukrayna ordusundan ele geçirilen İsveç yapımı tank gösterildi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu özel askeri operasyonun yürütüldüğü alanda yer alan cephe hattındaki birliklerden birini denetledi. Şoygu'ya Ukrayna güçlerinden ele... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T13:09+0300

2023-08-04T13:09+0300

2023-08-04T13:16+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey şoygu

ukrayna

operasyon

isveç

tank

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonunun yürütüldüğü alandaki Rusya birliklerinden birini denetime gittiği belirtildi. Şoygu, cephe hattında denetlediği birlikteki askerlere, ‘Liman bölgesinde sağladıkları ilerleme ve ordu için avantajlı mevzileri ele geçirmiş olmaları sebebiyle teşekkür ettiği’ kaydedildi. Denetim sırasında ayrıca Şoygu’ya, çatışmalarda Ukrayna güçlerinden ele geçiren askeri araçlardan biri olan CV90 İsveç tankı gösterildi. Ele geçirilen tankın, Rusya güçlerinin saldırısıyla kullanılamaz hale geldiği ve ardından Ukrayna güçleri tarafından geride bırakıldığı kaydedildi. CV90 tipi tank İsveç ordusunda 1993’te kullanılmaya başlamıştı. İsveç yapımı tankı ele geçiren birliğin komutanının Şoygu’ya aktardığına göre CV90 gibi Batı ülkeleri tarafından Ukrayna’ya gönderilen askeri araçların yedek parçaları bulunmuyor, bu nedenle söz konusu araçların onarılıp çatışmalarda yeniden kullanılması mümkün olmuyor. Komutanın anlattığına göre ayrıca CV90 tankı, merminin yeniden yüklenmesinin bir dakika gerektirebildiği için çatışma alanında pek avantaj sağlamıyor. Bununla beraber tankın Ukrayna güçlerine, güdümlü silah sistemleri olmadan gönderildiği belirtiliyor.

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