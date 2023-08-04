https://sputniknews.com.tr/20230804/besiktas-uefa-avrupa-konferans-liginde-3-on-eleme-turuna-yukseldi-1074355051.html

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 2-0 yenerek tur atladı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T01:54+0300

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spor

beşiktaş

uefa avrupa konferans ligi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi.İlk Yarı27. dakikada Hadziahmetovic cepheden kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının sol bölgesine attı. Colley kafayla topu kale önüne indirdi, Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üstünden çıkardı. Bu pozisyonda Muleka ile çarpışan kaleci Selmani oyuna devam edemedi.39. dakikada gelişen atakta Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafında aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, aldığı topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyon autla sonuçlandı.45+5. dakikada Masuaku'nun soldan uzun pasını ceza sahası sağında karşılayan Onur Bulut'un çaprazdan şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.İkinci Yarı52. dakikada Salih Uçan'ın sol taraftan ortasında Muleka ceza sahası içinde topa dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.56. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan topu kafayla arkaya gönderdi, Amartey de meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-162. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası dışından şutunda top auta gitti.75. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Tirana savunmasının kontrol etmek istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Aboubakar şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası başlayan karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.Yeni rakip Neftçi BaküSiyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Zeljeznicar'ı eleyen Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yle play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.Eşleşmenin ilk maçı 10 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş ise 17 Ağustos'ta Bakü'de oynanacak.Necip Uysal sakatlandıBeşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Necip Uysal karşılaşmayı tamamlayamadı.İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle girdiği bir mücadele sonrası yerde kalan Necip Uysal, kulübeye sakatlandığını işaret etse de ilk yarının sonuna kadar sahada kaldıNecip ikinci yarıda ise mücadeleye devam etmedi ve yerini yeni transfer Daniel Amartey'e bıraktı.Amartey, Beşiktaş'ta golle siftah yaptıBeşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Amartey, siyah-beyazlı takımdaki ilk mesaisinde golü buldu.Siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına Arnavutluk'ta Tirana deplasmanında çıkan Amartey, Necip Uysal'ın sakatlığı sonrası ikinci yarıda oyuna girdi. Beşiktaşlı futbolcu 56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topu kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Masuaku kırmızı kart gördüBeşiktaş, Arnavutluk deplasmanında Masuaku'yu kaybetti.Masuaku karşılaşmanın 66. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Siyah-beyazlı oyuncu, Neftçi Bakü karşısında görev yapamayacak.'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum'Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş, iki maçı kazanarak tur atlamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "İki maç kazanarak tur atlamak bizim için önemli. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bizim için güzel bir akşam oldu" diye konuştu.Saha zeminini eleştiren Güneş, "Stadyum çok güzel. Konferans Ligi finali de burada oynandı. Bu kadar olumsuz saha olması doğru değil. Böyle bir stada daha güzel bir zemin yakışır. Rakibe, sahaya, sıcak havaya uyum sağlamak önemliydi. Saha koşullarında oyun kalitesini aşağı düşürdük" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'taki ilk maçında gol atan Daniel Amartey ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Amartey, geç geldi, idmansızdı. Belki daha kısa süre oynatabilirdik ama Necip sakatlandı. Uyumlu bir şekilde verimli oynadı. Onana da Semih de iyiydi" değerlendirmesinde bulundu.Maç öncesinde taraftarların çıkardığı olaylara da değinen Güneş, "Şiddeti, kötü görüntüleri istemeyiz. Geldiğimizden beri dostluk içindeyiz. Arnavutluk ve Türkiye ilişkileri iyi diye düşünüyorum. Saha içindeki görüntü iyi olmadı. Bundan kimse memnun olmaz. Şiddeti doğru bulmam. Taraftarlar takımlarına tezahürat ile destek olur, bu kötü görüntüler sadece zarar verir. İki takımın taraftarı daha sonra coşkuyla takımlarına sahip çıktı. Kötü görüntüler düşmanlığa sebep olur, biz buna alet olmayacağız" dedi.Sakatlanarak oyundan çıkan Selmani'nin durumuna üzüldüğünü söyleyen Güneş, 3. ön eleme turundaki rakipleri Neftçi Bakü'yü de tur atladıkları için tebrik etti.

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