Barınaktaki hayvanlar buharla serinletiliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Özkara: Akbelen’de Anayasa ihlali yapılıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
126 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230804/barinaktaki-hayvanlar-buharla-serinletiliyor-1074367639.html
Barınaktaki hayvanlar buharla serinletiliyor
Barınaktaki hayvanlar buharla serinletiliyor
Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ndeki kedi ve köpekler, sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde buharla serinletiliyor. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T12:41+0300
2023-08-04T12:41+0300
yaşam
istanbul
aşırı sıcaklar
hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074367476_0:92:1600:992_1920x0_80_0_0_63c40bb18ceddb549c3973ca593f0372.jpg
Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olduğu kavurucu sıcaklar, sokakta yaşayan hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıcaklardan etkilenen sahipsiz hayvanlar için buharla serinletme sistemi hizmete konuldu. Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde hayvanların, günün büyük bölümünü geçirdiği alanda üstten püskürtülen buharla rahatlaması sağlanıyor.Öte yandan, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayvanlar için 63 parkta ve sokaklarda belirlenen noktalara mama ve su bırakıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçede yaşayan herkes gibi hayvanlara karşı da sorumlulukları olduğunu belirtti.Hayvanların kurdukları soğuk hava püskürtme sistemiyle serinlemelerini sağladıklarını aktaran Özdemir, "Bütün canlar bize emanet. Onlara en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230801/asiri-sicaklar-calisma-saatlerini-etkiledi-mesai-gece-saatlerine-kaydi-1074228736.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074367476_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_742e54eb0e9faafb971dbcc0f530adf5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, aşırı sıcaklar, hayvan
istanbul, aşırı sıcaklar, hayvan

Barınaktaki hayvanlar buharla serinletiliyor

12:41 04.08.2023
© AA / Bağcılar BelediyesiBarınaktaki hayvanlar buharla serinletiliyor
Barınaktaki hayvanlar buharla serinletiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA / Bağcılar Belediyesi
Abone olTelegram
Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ndeki kedi ve köpekler, sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde buharla serinletiliyor.
Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olduğu kavurucu sıcaklar, sokakta yaşayan hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıcaklardan etkilenen sahipsiz hayvanlar için buharla serinletme sistemi hizmete konuldu. Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde hayvanların, günün büyük bölümünü geçirdiği alanda üstten püskürtülen buharla rahatlaması sağlanıyor.
Öte yandan, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayvanlar için 63 parkta ve sokaklarda belirlenen noktalara mama ve su bırakıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçede yaşayan herkes gibi hayvanlara karşı da sorumlulukları olduğunu belirtti.
Hayvanların kurdukları soğuk hava püskürtme sistemiyle serinlemelerini sağladıklarını aktaran Özdemir, "Bütün canlar bize emanet. Onlara en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Dondurmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
TÜRKİYE
Aşırı sıcaklar çalışma saatlerini etkiledi: Gece yarısına kadar mesai
1 Ağustos, 10:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала