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https://sputniknews.com.tr/20230804/bakan-koca-uyardi-sicaklar-sagligimiz-acisindan-pek-cok-riske-yol-aciyor-1074389143.html
Bakan Koca uyardı: Sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor
Bakan Koca uyardı: Sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunarak, "Sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor. Örneğin, terlemeyle oluşan sıvı... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T23:36+0300
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türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanı
sıcak
sıcak hava
sıcak hava
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşları aşırı sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Paylaşımda, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Tolunay'ın kalp ve tansiyon hastaları için tavsiyelerde bulunduğu video da yer aldı.Doç. Dr. Hatice Tolunay, videoda şu bilgileri verdi:
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fahrettin koca, sağlık bakanı, sıcak, sıcak hava, sıcak hava
fahrettin koca, sağlık bakanı, sıcak, sıcak hava, sıcak hava

Bakan Koca uyardı: Sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor

23:36 04.08.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunarak, "Sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor. Örneğin, terlemeyle oluşan sıvı kaybının vücuttaki kan miktarını azaltması sonucu, kalp damar hastalığı olan kişilerde kan yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşları aşırı sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor. Örneğin, terlemeyle oluşan sıvı kaybının vücuttaki kan miktarını azaltması sonucu, kalp damar hastalığı olan kişilerde kan yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir.
Paylaşımda, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Tolunay'ın kalp ve tansiyon hastaları için tavsiyelerde bulunduğu video da yer aldı.
Doç. Dr. Hatice Tolunay, videoda şu bilgileri verdi:

Artan hava sıcaklığı ile birlikte kan cildimize doğru yoğunlaşır ve oraya yönlenir. Kanın cildimize yönlenmesi terleme ile sonuçlanır. Terleme ile birlikte sıvı kaybı olur ve vücudumuzda dolaşan kanın miktarı azalır. Kalp damar hastalığı olan insanlarda kanın yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir. Kalp yetersizliği görülen hastalarımız vücuttaki suyu atmak için idrar söktürücü kullanırlar. Terleme ile birlikte kayıp aynıda zamanda terleme ile kayıp böbrek yetersizliklerine sebep olabilir. Bu kalbin üzerinde önemli bir iş yükü oluşturur. Aynı zamanda terleme ile birlikte attığımız tuz ve diğer elektrolitler ritim bozukluğu hastalarında çarpıntı olarak karşımıza gelebilir.

Tansiyonhastalarında ise bu durum iki şekilde karşımıza çıkabilir. Hasta uyumlu bir hastaysa ilacını düzenli bir şekilde kullanıyorsa diyetini iyi yapıyorsa bu sefer ilacı terleme ile birlikte tuz da kaybedeceği için fazla gelebilir, ilacını azaltmak gerekebilir. Tansiyon hastalarında bir 5 gün sabah akşam dinlenerek her iki koldan tansiyon takibi yapmaları ve eğer ki 14/9'un üzerinde ya da 9/6'nın altında değerlerle karşı karşıya kalırlarsa muhakkak hekimlerine danışmaları gerekmektedir.

Öncelikle su alımı, sıvı tüketimi çok önemli. Günde normalde almamız gereken miktar 2-2,5 litre. Fakat dışarda kaldığımız süre, ısıya maruz sıcağa maruz kaldığımız süreyi de katarak bunu genişletebiliriz daha fazla alabiliriz. Aynı zamanda güneşin en yoğun olduğu öğlen saatlerinde dışarıda kalmamaya dikkat etmeliyiz. Spor aktivitelerimizi sabah ve akşam gibi serin saatlere bırakmalıyız. Sıcaklık değişiklikleri de insan sağlığı için önemli bir konu olduğundan klimalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmeyelim.


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